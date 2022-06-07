法國會選舉制度解析 左右共治時隔25年重返？

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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）影響法國總統馬克宏未來5年施政的國會首輪選舉倒數6天登場。若氣勢不俗的左派聯盟獲多數，政府勢將重返25年前左右共治。屆時馬克宏是否真如他所言，拒絕任命梅蘭雄出任總理？

法國將在6月12日和19日舉行國民議會選舉，目前倒數6天。由於國民議會議員職權為立法與監督行政，且按政治慣例，國會多數黨領袖將被命為總理，因此國會選舉也被法媒稱為「第三輪總統大選」，對國家未來5年施政具直接影響。

國會總席次577席中有11席保留給海外法國公民，海外選區提前投票結果今天出爐，執政黨陣營「同在」聯盟（Ensemble）在8個選區中領先，由左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）帶領的新民眾生態和社會聯盟（NUPES）則在2區領先，但在其他區幾乎都取得第二名，表現令人矚目。

梅蘭雄在4月總統大選第一輪敗陣後，便積極結盟串聯不屈法國在內的左翼政黨，成立NUPES陣營。不僅緊盯國會選舉，更多次明言鎖定總理大位，但他自己並未投身選戰。

法國國會選舉和總統大選一樣採取「單一選區多數決兩輪投票制」，1區選出1人。第一輪投票中獲得過半選票，且得票達登記選民人數的25%即可勝選；若無候選人達標，則得票數超過12.5%者，或前兩位候選人可進入第二輪。第二輪投票中，獲最多選票者勝。

根據5月31日Ifop-Fiducial的民調，總統領軍的同在聯盟支持度為27%，可能獲得275至310席；Nupes以25%緊追在後，預計擁有170-205席次，而國民議會絕對多數席次則為289。但鑑於國會選舉並非選1人，而是分散於577個選區，因此很難將全國選民支持度直接轉化為議員席次，民調解讀也有更多不確定因素。

由於法國總統與總理都掌握實權，分治並進，因此被稱為半總統制。若非執政黨掌握國會多數，使總統必須任命反對派領袖為總理時，就會出現「左右共治」（cohabitation）。

法國第五共和至今共有3次左右共治局面，首次為1986至1988年左派密特朗總統任命國會多數黨領袖、右派巴黎市長席哈克出任總理；最近一次則為1997至2002年，由總統席哈克任命左派喬斯班為總理。

然而馬克宏3日接受法媒採訪時強調，即使NUPES成為國會多數，也不會任命「帶來混亂與服從俄羅斯」的梅蘭雄或右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）為總理，「總統眼觀國會，選擇他想任命為總理的人。沒有政黨能用一個名字強迫總統」。此言引發眾論：馬克宏是否真能拒絕任命多數黨領袖？

巴黎第一大學公法教授凱西亞（Paul Cassia）指出，理論上根據憲法第8條，由總統任命總理，「這是自由裁量權，他想選誰都可以」。但實際上，若反對黨多數，總統必須考量政治因素，同時避免政府被推翻，因為根據憲法，議會可向政府發動不信任動議，解散國會再選，使政府處境尷尬。

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然而巴黎二大公法講師莫瑞爾（Benjamin Morel）則認為馬克宏也可任命「社會黨、生態黨和執政黨都能接受的人選，而非梅蘭雄」，並和不屈法國之外的其他左派組成「替代多數」，因為社會黨和生態黨與不屈法國間也只是口頭協議。凱西亞則表示此舉雖然理論上可行，但有政治風險。

此外，馬克宏表示將在國會選舉後成立「國家重建委員會」（Conseil national de la refondation），「集結各方政治、經濟、社會與民間勢力」，及抽籤選出的公民代表，共同就購買力、生態、退休制度等改革進行討論。（編輯：張佑之）1110607