法國國會大選海外選區提前投票 馬克宏陣營領先

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國國會選舉本土投票本月中登場，不過海外選區提前在上週末投票，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的陣營在大多數海外選區取得領先，但來自左派的挑戰比2017年更為強勁。

路透社報導，法國577席國會席次有11席保留給海外法國公民，例如加拿大和美國有1席，中歐和東歐也有席次。

馬克宏的陣營Ensemble在上週末的選舉中，於8個海外選區取得多數選票，左翼梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）領導的新民眾生態和社會聯盟（NUPES）則在2區領先。

11個選區中，有9區必須由Ensemble和NUPES在第二輪對決，左派的表現比2017年進步，當時僅在5區進入第二輪，而這要歸功於左派今年空前的組成同盟，對抗馬克宏陣營。

海外第二輪投票將在18、19日舉行。

法國本土選民則將在12與19日進行兩輪投票。法國公眾意見機構（IFOP）上週民調首次顯示，Ensemble可能無法在國會獲得絕對多數，而使馬克宏推動議題複雜化。

馬克宏推出的候選人當中，唯一沒進入第二輪的是前總統歐蘭德（Francois Hollande）時代的總理瓦爾（Manuel Valls）。他競選的是涵蓋西班牙、葡萄牙、安道爾和摩納哥的伊比利半島選區。

若要取得絕對多數，必須在國會至少贏得289席。

民調顯示，馬克宏陣營在兩輪投票中可贏得270至310席，NUPES則有170至205席。

馬克宏在4月成功連任，他表示若在國會大選中獲勝，政府優先事項包含遏止氣候變遷，以及調高退休年齡。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110606