法國移民房務員昔爭勞權勝利 今參選國會議員

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）法國前旅館房務員凱克（Rachel Keke）當年為了在她工作的巴黎飯店爭取更好的工作條件，而和雇主展開一場精疲力竭的奮戰，並贏得勝利。如今她出馬競選法國國會議員。

48歲的凱克將代表法國政壇一個新的左翼聯盟參加6月國會選舉，爭取首都巴黎東南方郊區選區席次。她將對上曾任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）閣員的前體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）。

凱克在巴黎郊區的舍維伊拉呂（Chevilly-Larue）進行競選活動時告訴法新社：「我將擊敗她。她不住在這裡。她並非來自郊區勞工階層。」她用對著對手的口吻說：「妳來這裡做什麼？」

凱克表示：「我們才是住在貧困地區從事重要工作的人。我們才是被輕視和被剝削的人。所以讓我們在國會捍衛自己。」

中間派的馬克宏4月勝選連任後，正尋求在國會選舉拿下過半席次，以利推動他的內政計畫。不過，由凱克這類政壇新面孔組成的左翼聯盟，可能阻礙馬克宏的規畫。

凱克原本在巴黎西北部一家宜必思（Ibis）飯店任職，她和另外約19名女房務員同事反抗雇主，要求更好的待遇和工作條件。這群女房務員大多來自撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）。

凱克等人抗爭的對象，是擁有宜必思連鎖飯店的全球飯店業巨擘雅高集團（Accor）。在她們發起抗爭近2年後，終於在2021年5月贏得勝利，爭取到每月加薪250至500歐元（約新台幣7750至1萬5500元）。

凱克在西非國家象牙海岸（Ivory Coast）出生，12歲喪母，2000年26歲時來到法國，現在有5名子女。她說：「我愛法國。」並憶起小時候聽祖父訴說第二次世界大戰期間在法國西南部城市包市（Pau）戰鬥的故事。

在凱克與同事抗爭期間，法國極左派政黨「不屈法國」（La France Insoumise，LFI）的國會議員一直支持她們，使得凱克在總統大選期間也替「不屈法國」的候選人造勢。

凱克原本並無參選國會議員計畫，直到不屈法國的幹部伊薩南（Hadi Issahnane）建議她。

不屈法國的國會議員卡克瑞爾（Eric Coquerel）形容凱克有「某種磁力」。「她強而有力，發言的時候不需讀提示就能找到對的字句。她是我稱為群眾領袖那種人。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110531