法國選民更怕雷朋才投馬克宏 廢票率創逾50年新高

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天在大選第2輪決選擊敗極右派對手雷朋，成為法國20年來首度連任的總統。然而許多選民表示，只是不想讓雷朋掌權才把票投給馬克宏，「我別無選擇」。

出口民調顯示中間派的馬克宏（Emmanuel Macron）囊括58.5%選票，瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）得票率則為41.5%。馬克宏領先對手的幅度比2017年小得多；馬克宏5年前與雷朋決選捉對廝殺時，得票率分別為66.1%與33.9%。

「紐約時報」認為，俄羅斯入侵烏克蘭戰火紛飛，在歐洲處於關鍵時刻之際，法國選民向主張退出北約（NATO）與歐盟（EU）、敵視美國及反穆斯林等違背法國基本價值觀的極右派候選人說不。

法國少有總統能成功贏得第2個5年任期，馬克宏成為繼2002年席哈克（Jacques Chirac）後首位成功連任的總統，反映他有效因應COVID-19危機、重燃經濟復甦的努力，和他較能吸引各光譜的政治靈活手腕。

但在法國選民眼裡沒有那麼複雜，純粹只是兩個爛蘋果擇一。58歲婦人尚納（Ms. Channa）在一個販賣二手衣服的攤位附近稍作停留時說：「（選誰）都不會有所改變，只是我別無選擇。」

巴黎北郊的聖丹尼（Saint-Denis）充滿多元文化色彩，擁有許多穆斯林或移民背景的居民。與這裡的許多其他選民一樣，尚納說把票投給馬克宏，只是為不讓極右派的雷朋掌權。

阿爾及利亞裔穆斯林的尚納說：「至少他不像雷朋那樣敵視我們。」她指的是雷朋面對移民問題的強硬立場，以及雷朋提出禁止在公共場合配戴穆斯林頭巾的政見，「但在他（馬克宏）執政下，生活開銷依然昂貴」。

造型藝術家歐瑞亞納（Pascale Orellana）說：「這裡的選民都不認同這兩位候選人。選情陷入僵局，就像上次一樣。我們不想把票投給馬克宏，也反對雷朋執政。這是一場別無選擇的投票。」

儘管馬克宏有望以大約58%的得票率勝出，政治對手仍警告他在第2任必須審慎應對法國選民一觸即發的不滿，且極右派候選人聲勢近幾十年持續看漲。

此外，約有28%法國選民在第2輪決選作壁上觀，不投票、廢票率創下50多年新高，對馬克宏而言是一警訊。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110425

（中央社製圖）