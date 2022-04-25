馬克宏大選獲勝連任 各國領袖祝賀大好消息

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）法國總統大選第二輪投票，總統馬克宏預測以58.2%得票率擊敗對手雷朋。馬克宏除謝票外，也向沒投給他的選民致意；多位歐洲與國際領袖祝賀，表示他的連任「對歐洲是大好消息」。

法國今天舉行總統大選第二輪決戰，據各大媒體晚間9時（台北時間凌晨3時）的最新預測，總統馬克宏（Emmanuel Macron）以58.2%得票率，擊敗極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）的41.8%，成為法國20年來首度連任的總統。

馬克宏法國時間晚間9時30分與妻子碧姬（Brigitte Macron）手牽手緩步走進位於艾菲爾鐵塔前的謝票現場，搭配進場音樂歐洲之歌「歡樂頌」。

謝票時馬克宏除感謝信任他的選民，也表示「我知道有些同胞投給我只是為了阻擋極右派，我感謝你們，也了解這份選票將在未來幾年鞭策我」。

今年棄票率約28%，馬克宏特別提到棄票與投給雷朋的選民，表示有責任回應他們，「從現在開始，我不再是某陣營的候選人，而是所有人的總統」。

值得注意的是，雷朋以近42%選票創下極右派在法國總統大選的得票率新高，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距明顯縮小。因此雷朋在敗選感言時表示，「今晚的結果本身就是出色的勝利」。她批評過去兩週不公且暴力的競選方式，並宣布將投入6月的議員選戰。

對新政府施政有關鍵影響的國民議會選舉將於6月12日與19日舉行，決定馬克宏政黨是否能掌握國會多數。因此總統大選首輪競選時各候選人也都在發表政見時呼籲支持者在接下來的國會選舉中動員。

重要第三勢力激進左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）左打雷朋、右批馬克宏。「雷朋落敗，法國顯然拒絕將未來交付給她，這是個好消息；馬克宏則是第五共和中贏得最難看的總統，被淹沒在棄票、廢票之中」。他之前已宣布參選國會議員。

與雷朋同為極右派的澤穆爾（Eric Zemmour）表示失望與難過，指出「這已經是雷朋家族第8次落敗」，他質疑「難道我們注定要落敗嗎？」澤穆爾表示他將繼續對抗馬克宏。他認為國會已有馬克宏和梅蘭雄兩大陣營，「兩個相似陣營下，輸家只會有一個，就是法國」，並呼籲所有右派團結。

生態黨前候選人賈多（Yannick Jadot）則在推特（Twitter）上寫道，「最壞的被避開了，但國家卻從未如此分裂」。他感謝所有「阻擋極右派」的選民，並說戰爭尚未結束，「在國會選舉中，我們將創造更好的：氣候、社會正義、民主，都等待推動」。

右派波克瑞斯（Valérie Pécresse）在恭喜馬克宏的同時，也擔憂國家分裂，才讓雷朋獲得史無前例的高得票率。波克瑞斯和左派巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）紛紛表示黨內將團結重整，鎖定接下來的國會大選。

由於馬克宏與雷朋的歐盟政策完全相反：前者推動歐盟自主與團結不遺餘力；後者則表明不願遵守部分歐盟與北大西洋公約組織（NATO）法規，為歐洲帶來分崩離析的危險。因此結果明朗後，許多國際與歐盟領袖都立即向馬克宏獻上祝賀，表示這對歐洲是個好消息。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在預測結果公布後就透過推特恭賀馬克宏連任。

米歇爾寫道：「在這動盪時刻，我們需要一個穩固的歐洲，以及一個全心為更具主權與戰略歐盟投入的法國。」范德賴恩除了恭賀馬克宏連任外，也說，「我們齊心，推動法國和歐洲前進」。

因移民議題和澳洲潛艦事件等與馬克宏偶見齟齬的英國首相強生（Boris Johnson）透過英、法雙語在推特獻上祝賀，表示「很開心能繼續共事」，也說法國是英國「最親近和重要的盟友之一」。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）發出新聞稿表示，馬克宏連任「對歐洲整體是個大好消息」。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示「迫不及待與馬克宏繼續共事」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也祝賀「親愛的」馬克宏總統，並說，「您的選民今天向歐洲釋放了一個強力訊息。很高興能繼續良好的合作！」

另一方面，結果出爐後，上百位示威民眾自發聚集在巴黎共和廣場一側，高喊要「重演一次不眠夜」。「不眠夜」（Nuit debout）是2016年因反勞動法改革而產生的社會運動，人群聚集在廣場上輪番發言、辯論。

現場有大批警力戒備，氣氛從平靜轉為騷動緊張。接近半夜時分，反法西斯主義運動（Antifa）人士聚集，向警方扔擲石塊與火砲；警方也拋擲煙霧彈驅散群眾，並追捕滋事分子。（編輯：郭中翰）1110425