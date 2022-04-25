馬克宏拿下58%選票 二度擊敗雷朋成功連任

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）法國今天舉行總統大選第二輪投票。根據預測，總統馬克宏以58.2%得票率擊敗老對手雷朋。受訪者告訴中央社，本屆最關切議題為生態、經濟與安全；也有人表示，出來投票是為阻擋極右派上台。

法國今天舉行總統大選決戰投票，根據各大媒體晚間8時公布的預測，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以58.2%得票率，擊敗極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen）的41.8%，並成為法國20年來首度連任的總統。

法國總統大選決選今天登場，民眾一早趁著好天氣前往各地投票所執行公民權利與義務。

中央社記者今天前往不同投票所，實地訪問選民對本屆大選的看法與最關心議題。根據現場選民表示，他們關心的議題相當多元，其中以環境生態為主，經濟、安全等也備受關切。

從事房地產相關職業的米歇爾（Michel）表示：「我認為最重要的是生態，但兩位候選人都不在意，只關注財經，我認為這些都會對地球造成傷害，因為這就是全球化，南北或東西之間的貿易，對氣候傷害很大。」

羅傑（Roger）是退休人士，他最在意的是安全議題，「在法國某些郊區，連警察都不敢輕舉妄動，我們希望這些地方不要成為法外之地」，此外經濟的穩健也很關鍵。造型與平面設計師瑪莉詠（Marion）則指出，她最關注的議題為經濟、青年政策與生態。

馬克宏與雷朋的許多政見明顯對立，兩人也在競選時分別表示，這次大選等同一場針對歐洲以及文明的公投。

圖書館助理阿里（Ali）向記者表示，這場選舉的情況很特別，「因為兩位候選人對未來、公民、歐洲、環境、生態有著完全不同的願景。這是兩個不同且相反的陣營，兩方政見讓我們分裂。作為公民，真的應該走出來表達意見。」

部分受訪者表示，雖然對兩位候選人都不滿意，但阻擋極右派上台對他們來說更加重要。

在銀行工作的蕾提西亞（Laetitia）帶著兒子和小女兒來投票，讓他們學習公民義務，她向中央社說，「這次投票最重要的是國民聯盟不能贏，其他政見都還可以討論。」

瑪莉詠（Marion）告訴中央社，許多年輕人打算放棄投票，兩者都不投，「我理解他們，因為我也曾是他們一員。但我選擇阻擋極右派，避免讓與我信念背道而馳的政黨執政。」

另外，幾乎所有受訪者都表示，烏俄戰爭對本屆選舉造成影響，也有人在訪問中直接提到雷朋與俄羅斯的關係令人擔憂。

羅傑說，「雷朋跟蒲亭或是俄羅斯銀行有聯繫，這一定會影響部分選民的投票選擇。」蕾提西亞則告訴中央社，「雷朋顯然站在蒲亭那邊…那是她的主要金主。我知道馬克宏盡力在談判，試著避免惡化，他還在努力，但還沒成功，因此這也是個重要議題。」

值得注意的是，雷朋的41.8%得票率創下極右派在法國總統大選支持度新高，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距明顯縮小。雷朋也在敗選感言中表示，「今晚的結果本身就是個出色的勝利。」

根據內政部法國時間下午5時的數據，本屆投票率為63.23%，比2017年的上屆大選下降2個百分點。

總統大選結果將於27日正式宣布，最晚會於5月13日舉辦新任總統就職典禮。對新政府施政有關鍵影響的國民議會選舉也將於6月12日與19日舉行，屆時將知道馬克宏所屬政黨能否成為國會多數黨。（編輯：施施）1110425