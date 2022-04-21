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2022法國大選
新聞專題
2022法國大選1/25

法國大選電視辯論 馬克宏、雷朋互批親近俄國[影]

2022/4/21 07:28（4/21 08:02 更新）
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法國總統大選第二輪投票將於24日登場，由現任總統馬克宏對戰極右派國民聯盟領袖雷朋。（中央社製圖）
法國總統大選第二輪投票將於24日登場，由現任總統馬克宏對戰極右派國民聯盟領袖雷朋。（中央社製圖）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎21日專電）法國24日舉行總統大選第二輪投票，馬克宏與雷朋電視辯論今晚登場，兩人激烈交鋒，互控對方與俄羅斯關係密切。馬克宏結辯時重申大選是對歐盟與法國未來的公投；雷朋則盼法國能回歸常軌。

法國總統大選第二輪投票將於24日登場，由現任總統馬克宏對戰極右派國民聯盟（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），重演2017年大選兩人對決戲碼。

兩人今晚在唯一一場正式的3小時電視辯論中，針對購買力、國際局勢、醫療、退休制、數位發展等議題交鋒，捍衛自身政見。

先發言的雷朋表示，過去5年間，見證法國人的擔憂與受苦，並說自己是帶來「自由、主權與安全」的總統。

針對購買力議題，雷朋陳述政策，包括透過能源商品大幅減稅等措施來減少人民支出。然而馬克宏表示，能源減稅等同離開歐洲能源市場，「這是巨大錯誤，因我們彼此連結，我們需要歐洲市場」。

當雷朋沒有回覆增值稅與能源商品的相關評論時，馬克宏說：「您沒有回答我的評論，但這也正常，因為您沒有答案。」

在國際議題上，馬克宏再次捍衛決策，包括對俄國的經濟制裁、提供烏克蘭金援與軍援等。

對此，雷朋罕見承認對手「以法國之名企圖達成和平的努力值得被支持」，並贊成向烏克蘭提供人道、經濟與軍備協助，但唯一不同意的制裁是，「禁止進口俄國天然氣與石油，這會為法國人民帶來巨大傷害」。她也再次重申對「俄國與中國成為緊密盟友」的擔憂。

雷朋親俄立場也成為馬克宏攻擊目標，批評她「依賴俄國與（俄國總統）蒲亭」。雷朋說，馬克宏也曾在凡爾賽宮接待蒲亭；馬克宏反指雷朋曾於渡假行館接待蒲亭，但雷朋予以否認。

馬克宏接著砲火全開，指出雷朋曾向與政府有關係的俄國銀行借貸；雷朋則表示政黨財力不豐，卻沒有法國銀行願意借貸，「不讓我向法國銀行借錢，卻又在我向國外借錢時指責我，這很狡詐」。

影片來源：FRANCE 24 English

此外，兩人的歐盟立場也南轅北轍，馬克宏重申「相信歐盟、相信法－德聯盟」，並希望打造更強大團結的歐盟；雷朋強調不脫歐，只希望改革歐盟，並讓各國主權優於歐盟。

對於環境議題，雷朋表示傾向「本地主義」更勝於「自由貿易」，認為後者是溫室效應的罪魁禍首，她希望推動在地製造與商業活動，推動「愛國主義經濟」。

馬克宏表示自己上任後，將任命負責生態規劃的總理。他批評雷朋為「氣候變遷懷疑論者」，雷朋則駁斥馬克宏為「氣候偽善者」。

在安全議題上，雷朋批評「大量非法移民導致法國安全惡化」，表示將加大力度遣返非法與犯罪的移民。她承諾打擊「伊斯蘭意識形態」，但強調非針對伊斯蘭宗教。

對於移民，雷朋說將取消屬地主義，並在就業與居住措施上採取「國人優先」原則。

馬克宏批評雷朋日前考慮禁止女性於公共場所戴伊斯蘭頭巾的說法，並說自己依照1905年「政教分離」（laïcité）法，「將不會禁止任何宗教象徵物出現在公共場所」。

馬克宏在最後結論時表示，由於兩人在許多願景上看法南轅北轍，因此這場選舉將會是對歐盟、對生態以及對國家未來的「公投」；雷朋則表示在令人疲憊的5年後，希望事務「能回歸平靜與正軌」。

根據民調公司Ipsos-Sopra Steria今天公布的最新數字，馬克宏獲得第二輪選民投票傾向為56.5%，雷朋則是43.5%，兩人差距在首輪投票後持續拉大，目前相差13個百分點。（編輯：周永捷）1110421

影片來源：FRANCE 24 English
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