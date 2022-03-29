法國嚴格規範總統候選人媒體宣傳 確保話語權平等

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（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）法國總統大選倒數兩週，根據法國影音與數位傳播監管單位（Arcom）法規，從今天起，12位候選人廣電媒體上的曝光時間將更嚴格計算，確保無論勝率，每人都有相同的話語權與播出時數。

大選進入白熱化，遊戲規則將更嚴格，以確保在最後階段所有候選人皆有同樣的媒體曝光度。

Arcom今年1月上路的總統大選候選人新聞露出規範將大選時程分為三階段。首先3月8日候選名單確定前，候選人曝光採取「公正」原則，依照候選人的民意代表性，也就是政治影響力來計算曝光時數。

接著，3月8日至27日，是「強化公正」原則，差別在於把播出時段分為早上6時至9時、9時至下午6時、6時至深夜、深夜至早上6時四個時段分開計算，某候選人不足的時數不能以深夜重播來補償。

今天起進入最後第三階段，計表歸零。候選人廣電露出改為「平等」原則，即無論當選可能性高低，12人的曝光時數一律平等，時段區分也繼續保持。

法國電視集團法規、倫理與多元性主任吉內（Cyril Guinet）向「巴黎人報」（Le Parisien）解釋，「之前都是公正原則，現在必須重新計算平衡。實不相瞞壓力很大，但我們應作為模範」。

然而根據法規，曝光時數也分兩種：說話時間（temps de parole）與播放時間（temps d'antenne），所有候選人的兩種時間都被分別一一計算，且都需要相同。嚴格規範也讓許多電視製作人向巴黎人報坦言如履薄冰。

說話時間指的是候選人或其支持者直接講話的時間；播放時間範圍更廣，只要任何人以「非負面」方式講述某候選人狀況，都會被計算。

候選人或支持者發表意見，將會同時算在「說話」和「播放」時間；若是記者等第三人描述某候選人的造勢場合，則將單純算在播放時間。但吉內表示，若同時提到多位候選人，或針對批評某位候選人，就不會列入計算。

至於社群媒體目前仍不在Arcom相關法規的管轄範圍內。法國第一電視台（TF1）政治線主編金德（Adrien Gindre）表示：「網路與社群媒體的編輯工作不需符合法規。」

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此外，根據選舉法，平等曝光原則會在兩輪投票的前一天與當天暫停；同時不得在這段時間進行任何選舉宣傳，候選人或支持者在開票前也都不能向媒體發言。不過金德補充，只要職責需要，且內容與選舉無關，總統馬克宏（Emmanuel Macron）還是能以國家元首身分說話。

其實法國廣電媒體的政治新聞曝光時間一直都在計算，只是平常是以政黨為基礎。25日早晨6時起，將回歸一般計算方式，也就是政府有1/3的新聞時間，其他政黨則以民意、政黨席次等代表性，分配其餘2/3的新聞時數。（編輯：郭中翰）1110329