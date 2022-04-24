法國大選聚焦對俄立場 候選人急與蒲亭劃清界線

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（中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電）法國總統馬克宏將於24日與極右派領袖雷朋一決高下。烏俄戰爭陰影下，除民生議題外，最引發熱議的就是候選人的對俄立場。馬克宏指控雷朋仰賴俄國資金，雷朋則極力與蒲亭劃清界線。

俄羅斯2月24日進犯烏克蘭，改變了法國總統大選的樣貌，兩位候選人與俄國的關係更成了第二輪辯論的核心議題。

20日總統大選電視辯論，馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen）面對面針對國內外議題進行攻防。馬克宏不意外地緊抓雷朋為人詬病的親俄立場，後者反駁辯護，為兩人脣槍舌劍的片段之一。

馬克宏指責雷朋「依賴俄羅斯政權與（總統）蒲亭（Vladimir Putin）」，並說：「當你跟俄羅斯說話時，你是在跟你的銀行對話，這是問題所在」，這句話網路爆紅，成為各大媒體標題。

2014年，民族陣線（FN），也就是現在的國民聯盟（RN）向捷克-俄羅斯合資的銀行「第一捷克俄羅斯銀行」（FCRB）借貸914萬歐元，作為歐洲與地區選舉的經費。當時揭露的獨立調查媒體Mediapart指出，這是為了換取雷朋對莫斯科併吞克里米亞的支持。

雷朋反駁，暗指因時任經濟部長的馬克宏從中阻撓，法國與歐洲銀行都不願借錢給他們這「貧窮的政黨」。她說借貸不是秘密，同時強調自己「絕對且完全自由」。

但另一方面，2016年關門大吉的第一捷克俄羅斯銀行之後轉了兩手，最後被俄國航空公司收購。遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）辯論時說，「眾所皆知，這銀行是蒲亭授意成立的洗錢機構」，譴責雷朋被蒲亭「政治影響力收買」。

雷朋與俄羅斯關係可溯至她的父親、民族陣線創黨元老尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen），他當時便與俄國國族主義的藝術家、知識分子、政治人物關係密切。2011年雷朋接下黨魁後，更是把關係正式化，親俄也成為該黨國際政治的綱領。

國民聯盟與俄羅斯擁有共同價值觀，包括主權、國家優於國際組織、經濟保護主義、反跨國企業領導的全球化、種族中心主義等。2017年大選競選期間，雷朋也前往克里姆林宮拜會蒲亭。

俄羅斯企圖滲透、影響法國政治的議題已非新鮮事，上屆大選也傳出俄國透過政界、媒體等操控的質疑聲浪，對法國的網路資訊戰也時有所聞。因此，法國對於俄國政治干涉本就警戒，關係也較為敏感；大選時機點的烏俄戰爭，讓輿論更仔細檢視候選人的對俄立場。

3月底，雷朋不願把俄國入侵稱作「戰爭罪」；4月初，雷朋外交政見仍是「與俄羅斯結盟」。直到烏克蘭布查（Bucha）屠殺揭發後，雷朋才大轉彎，不僅叫停政見，也贊成人道、經濟、軍事協助烏克蘭，但她依舊不支持經濟制裁，更反對燃料禁運，認為將傷害法國民眾。

但雷朋也表示若上任，將在雙方停戰後推動與俄羅斯戰略和解，拉攏俄國面對中國，因為「若俄國與中國結盟，西方將會損失更多」。

馬克宏則強調，對俄行動只有唯一管道，即是歐洲。他主張一邊向俄國祭出制裁、禁運，一邊和克宮保持交涉。但據信布查屠殺後，馬克宏已暫停與蒲亭徒勞無功的對話。

由於大選結果將左右法國未來5年的外交立場乃至歐洲聯盟（EU）政策，不僅選民關注，連俄國與烏克蘭領袖都對此公開表達看法。

俄國媒體認為馬克宏大幅利用俄羅斯給的優勢，把這場戰爭形容為馬克宏「天上掉下來的禮物」；大報工商日報（Kommersant）更諷刺寫道「馬克宏將在俄羅斯戰車上領導艾里賽宮」。

20日辯論前幾小時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenski）接受法國電視台視訊專訪，表示由於他與馬克宏的好交情，兩國關係也逐漸緊密。他表示無意影響法國選舉結果，「只是想說我和馬克宏有很好的關係，不想失去它」。

澤倫斯基也向雷朋喊話，希望她坦承對烏俄問題看法錯誤，「若她明白犯了錯，我們的關係也可能改變」。

法國總統大選將於24日進行第二輪投票，根據民調公司Elabe於22日公布的調查，馬克宏支持率為55.5%，雷朋則為44.5%；易普索－索普拉思特亞集團（Ipsos-Sopra Steria）同一天的民調則為馬克宏57%對上雷朋43%。（編輯：郭中翰）1110424