雷朋用10年救回極右派 選總統3度鎩羽誓再戰

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中央社巴黎24日綜合外電報導）瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）花了10年功夫，把原本已遭邊緣化的極右派帶回主流。今天第3度在法國總統大選敗陣的她誓不低頭、矢言再戰，目標放眼6月的國會選舉。

2011年接掌極右派「國民聯盟」（RN）前身「民族陣線」（National Front）後，瑪琳．雷朋極力要讓黨甩脫在她父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）擔任黨魁期間樹立的反猶太形象。

瑪琳．雷朋此次參選，正值法國各地生活費高漲，鄉村人口外流，民怨四起，民眾普遍對總統馬克宏（Emmanuel Macron）失望之際。

民氣可用，在上述種種因素加持之下，瑪琳．雷朋囊括了42%至43%票數，足足是她父親20年前大選敗給保守派的席哈克（Jacques Chirac）時、18%票數的2倍以上。

瑪琳．雷朋今天告訴支持者：「我會繼續為法國以及法國人民奮戰。」她這席話講得強硬，雖是承認敗選，卻也說這樣的得票率堪稱勝利，不僅是法國人希望的泉源，也在對馬克宏釋出訊號。

「我擔心未來5年的政策不脫過去5年的鄙視與殘酷，馬克宏不會在修補國家裂痕上有所作為。」

瑪琳．雷朋極右派共主的頭銜，可能遭到名嘴轉戰政壇的民族主義者澤穆爾（Eric Zemmour）挑戰，甚至連她自己的外甥女瑪莉詠．馬赫夏（Marion Marechal）都可能帶來威脅。

但瑪琳．雷朋向來善於改造自我，2017年慘敗給馬克宏後，她為擴大支持基礎而軟化形象，內外在都做了改變。她收斂反移民發言，但為保護全球化浪潮之下的勞工，仍力倡「法國優先」政策。

此次大選前，民調持續顯示馬克宏領先，但瑪琳．雷朋聰明地強打經濟困頓議題成功拉抬選情，讓選戰演變為馬克宏原本並不樂見的激戰狀態。

2017年國會選舉極右派民族陣線（2018年改名國民聯盟）僅得8席，瑪琳．雷朋今天得票亮眼或有利國民聯盟6月選情，但她能不能堅持到2027年總統大選仍不明朗，儘管3月接受路透社訪問時，她拒絕排除4度逐鹿艾里賽宮（Elysee Palace）的可能性。

極右派國民聯盟議員畢德（Bruno Bilde）告訴路透社：「5年前（電視）辯論之後，大家都在說她完了。我希望她繼續下去，如果有數以百萬計法國人相信你，那你就繼續。」

年少時就在政治環境長大，生活、呼吸都是政治的瑪琳．雷朋曾經說過，8歲時住家公寓爆炸事件，深深烙印在她的童年記憶中。

18歲，瑪琳．雷朋加入父親創立的「民族陣線」，但試圖改造黨的形象終至造成父女決裂；2015年，她把父親驅逐出黨。

但瑪琳．雷朋自己也是爭議製造機；她曾說過配戴希賈布（hijab，頭巾）就等於激進伊斯蘭，雖然她已對曾倡議立法禁止穆斯林在公眾場合配戴頭巾一事輕輕帶過。

現年53歲的她拒絕朝中間靠攏，矢言讓至少1名家長有法國國籍的家庭保有家庭福利，並驅逐工作不到1年的外國人。

帶著一口招牌的沙啞嗓音，瑪琳．雷朋從不畏於與政敵正面交鋒；但嚴格來說，現在她似乎也成了自己口中批評的建制派一員。

在中間偏右派支離破碎之際，澤穆爾和馬赫夏發起更不遮掩的反移民與社會保守運動，力圖統合保守派與強硬右派。

目前不清楚瑪琳．雷朋會不會和這兩位和解、會怎麼和解，但今天大選結果出爐後，澤穆爾忍不住酸了雷朋家族一下。

他說：「這是雷朋家第8次輸掉總統大選了。我早就知道這場敗仗會到來。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110425