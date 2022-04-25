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2022法國大選
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2022法國大選2/36

選民阻極右派上台才選他 馬克宏：用5年時間補償

2022/4/25 13:00（4/25 14:20 更新）
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法國總統大選今天舉行決戰，馬克宏2度對上雷朋。法國投票方式是拿著信封與候選人小紙卡，再到投票區把選擇的名卡放進信封，即完成投票，沒用到則丟棄。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月25日
法國總統大選今天舉行決戰，馬克宏2度對上雷朋。法國投票方式是拿著信封與候選人小紙卡，再到投票區把選擇的名卡放進信封，即完成投票，沒用到則丟棄。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年4月25日
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天輕鬆擊敗極右派對手瑪琳．雷朋，勝選連任，阻止了歐洲一場政治大地震。但馬克宏承認選民對他第1個任期表現不滿，他說會在下個任期彌補改善。

路透社引述法國內政部數據指出，根據已開出的9成7選票，馬克宏（Emmanuel Macron）得票率有穩健的57.4%，但他在勝選感言中承認，許多人投給他不過是為了避免瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）上台。他保證，會著手解決許多民眾對於生活水準下滑的關切。

他說：「國內有許多人把票投給我，並不是因為支持我的施政理念，而是為了擋下右翼人士。我要謝謝這些人，也知道接下來幾年我對他們有所虧欠。」

馬克宏說：「在法國，沒有人會被甩在一邊。」

法新社報導，馬克宏是20年來第一位贏得第2個任期的法國總統，不過這一次他與瑪琳．雷朋的差距比兩人2017年的決選要接近得多，上一次馬克宏是以66.1%得票率擊敗瑪琳．雷朋的33.9%。

而44歲的馬克宏第2任期第一個挑戰，就是要贏得6月的國會選舉，取得國會多數席次，方能實現他的施政理念。

馬克宏在巴黎市中心戰神廣場（Champ de Mars）的勝選演說中保證，他會在接下來的5年回應瑪琳．雷朋支持者的各項關切。

馬克宏對歡聲雷動的支持者說：「必須找到原因，是什麼讓我們同胞惱怒、不滿以致把票投給極右派。」

「我責無旁貸，我身邊的人也是責無旁貸。」

馬克宏同時矢言「更新方式」治理法國，強調這個「新時代」不會是「已經結束的上一個任期的延續」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110425

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