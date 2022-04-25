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2022法國大選
新聞專題
2022法國大選2/32

馬克宏勝選 拜登盼續合作澤倫斯基稱真朋友

2022/4/25 09:45
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（中央社華盛頓/基輔24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天贏得第2個總統任期，美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基雙雙道賀，拜登說，期盼美法繼續密切合作；澤倫斯基則稱馬克宏是真朋友。

拜登（Joe Biden）在社群網站推特（Twitter）寫道：「法國是美國最悠久的盟友，也是解決全球挑戰的重要夥伴。」

「期待我們繼續密切合作，包括力挺烏克蘭、捍衛民主，以及對抗氣候變遷。」

法國總統大選第二輪投票，法國電視台根據樣本票數的出口民調顯示，中間派現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）囊括約58%選票，篤定當選；極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）取得42%得票率。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）同樣賀喜馬克宏勝選連任，他在推特寫說：「恭喜總統和真正的朋友馬克宏贏得勝利。」

澤倫斯基說：「祝福馬克宏新的成功，為法國人民帶來福祉；我很感激法國的支持，而我確信：我們正一起邁向共同的新勝利；敬歐洲強盛、團結！」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110425

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