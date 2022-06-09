總統頒贈葛利歐大綬卿雲勳章 盼台法持續深化合作

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總統蔡英文（右）8日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（左）「大綬卿雲勳章」，兩人合影留念。中央社記者王飛華攝 111年6月9日

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐「大綬卿雲勳章」，表彰對台法國會交流的卓著貢獻，並期待未來台灣與法國在各領域持續深化合作。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人陪同下，接見葛利歐（Joël Guerriau）並頒贈「大綬卿雲勳章」。

總統致詞表示，過去這幾年台法國會交流突飛猛進，去年法國參眾兩院創造多項友台的紀錄，除了分別通過友台決議案，兩院友台小組主席陸續率團訪問台灣。這次大家來訪，再次展現法國國會對台灣的重視、台法雙邊關係的重大意義。

蔡總統說，法國在5月舉行的世界衛生大會（WHA）為台灣發聲，葛利歐致函世衛秘書長譚德塞重申法國304位參議員支持台灣參與WHA，展現力挺台灣的情誼。

總統表示，透過頒贈「大綬卿雲勳章」感謝葛利歐為台法關係的努力與貢獻，期待未來台灣與法國在各領域持續深化合作；今年上半年，法國是歐盟的輪值主席，歐盟在2月通過歐洲晶片法案，強調台灣先進的晶片技術以及共同合作的意願。

總統說，上週剛舉行的台歐盟經貿對話會議也首次提升到部長級的對話，對於半導體、晶片與離岸風電產業合作都有深入的交流，這是深化雙方經濟夥伴關係的重大里程碑。

蔡總統也提到在今年初提出強化歐洲鏈結計畫就是期待加速推動台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定，共同打造具有韌性的供應鏈體系。

總統表示，台灣、法國與歐盟是理念相近的夥伴，相信在三方共同努力之下，能夠帶動彼此進步發展，為人民創造更多的福祉。總統也說，大家都是台灣誠摯的朋友，一起努力提升台法關係。

葛利歐此次應政府邀請，於8日至13日率跨黨派國會議員訪團來台訪問，訪團成員包括：法國參議院財政委員會副主席艾伯雷（Vincent Eblé）、高夏帆（Sylvie Goy-Chavent）、瓦特博磊（Dany Wattebled），以及海路鐸（Ludovic Haye）。（編輯：謝佳珍）1110609

總統蔡英文（右）8日在總統府頒贈法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）（中）「大綬卿雲勳章」，並親自為他掛上。中央社記者王飛華攝 111年6月9日