民主峰會對談 林昶佐籲各國與台灣交往不設限

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（中央社記者郭建伸台北10日電）無黨籍立委林昶佐今天參與哥本哈根民主高峰會，對談抵禦中國威權主義。林昶佐說，台灣近年因應中國滲透修正國安五法，制定反滲透法，並向現場各國議員呼籲，盼各國政府解除與台灣政府交往的諸多限制。

民主聯盟（Alliance of Democracies）主辦的哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）於9、10日舉行，立法院籌組跨黨派立委訪問團，成員包含林昶佐、民進黨立委范雲、國民黨立委謝衣鳳、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委邱臣遠。

除了總統蔡英文以視訊方式在民主高峰會致詞外，林昶佐也獲邀於10日下午與各國議員對談台灣對抗中國威權主義主題。

林昶佐在會中談到，台灣在政治、經濟、文化等各層面一直遭到中國試圖滲透與影響，而台灣國會近年因應中國滲透修正通過「國安五法」並制定反滲透法，增設關鍵技術相關核心人員赴中國的許可審查機制；對於中國政治性機關或機構的資金，繞道至第三地，或偽裝成其他國家的資金，政府也加強審查管控。

林昶佐提到，雖然台灣長年被中國打壓滲透，但也尚未有「最好的應對方式」，台灣會持續積極與各國交流，學習從行政與立法等不同層面調整與變革，與民主陣營一起合作面對持續進化的新興威權主義。

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林昶佐強調，除了希望各國持續支持台灣加入國際組織外，也希望各國政府能解除與台灣政府交往的諸多限制，讓台灣與國際社會的關係更穩定而永續。

被問及是否擔心因為抗中而遭受人身威脅，林昶佐表示，的確有些親中極端團體在台灣攻擊意見不同的人，甚至是香港的民主人士，也曾經收到生命威脅的訊息，「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情」。（編輯：林興盟）1110610