控蔡總統論文不存在案 彭文正聲請法官迴避遭駁確定

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媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，因案遭通緝的彭男質疑北院法官審理不公正，聲請法官迴避，最高法院駁回抗告確定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北14日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，因案遭通緝的彭男質疑北院法官審理不公正，聲請法官迴避，北院、高院均裁定駁回。最高法院今天駁回抗告確定。

彭文正質疑蔡總統學歷，向台北地方法院提起「確認博士論文不存在之訴」，北院一審認定，彭文正僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

二審台灣高等法院認為，原審「未盡闡明義務，不經言詞辯論，就以判決駁回」訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回北院更審。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。

北院更一審於6月10日開庭時，因案被通緝、人在美國的彭文正以視訊參與辯論程序，但他與委任律師質疑法官張詠惠審案不公正而退庭，並聲請法官迴避。

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彭文正主張，之前訴請確認蔡英文博士論文不存在事件，張詠惠判決駁回，他提起上訴後，高院廢棄發回，竟仍由張詠惠審理，張詠惠並非聖人或神，實難期待其能做到不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在，且此亦將使人民對司法觀感不佳，而有損於司法信賴。

台北地方法院認為，張詠惠無民事訴訟法規定應自行迴避事由，彭文正質疑張詠惠審判公正性云云，僅是個人主觀臆測，裁定駁回。彭男不服提起抗告，遭台灣高等法院駁回，彭再提抗告。最高法院今天駁回抗告確定。（編輯：方沛清）1111114