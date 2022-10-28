外交部：註銷彭文正護照 於法有據

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媒體人彭文正（圖）因質疑總統蔡英文論文造假，遭蔡總統提告加重誹謗罪起訴，遭到通緝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）媒體人彭文正因質疑總統蔡英文論文造假，遭蔡總統提告加重誹謗罪起訴，遭到通緝。目前在美國的彭文正昨天控訴護照被註銷，外交部今天回應表示，駐舊金山辦事處註銷彭文正的護照是依據護照條例辦理，於法有據。

外交部發布新聞稿指出，駐處依規定查資發現，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院於民國110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。

外交部表示，依據護照條例第24條，護照申請人在外國或大陸港澳地區申換護照，經查有同條例第23條第1項第2款（經司法機關通知主管機關）或第3款（經內政部移民署依法律限制或禁止申請人出國並通知主管機關）情形，外館應扣留並註銷其護照。

外交部表示，持照人倘申辦新護照且符合上述情形，駐外館處應依同條例第23條不予核發新護照。

外交部指出，駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭文正如有不服，可在收到處分函30日內，依法提起訴願。

外交部表示，已告知彭文正若打算返國，可向駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照）；因此彭文正返國完全沒有問題，他的國籍也沒有被註銷。（編輯：蘇志宗）1111028