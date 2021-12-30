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蔡總統博士論文案外案 彭文正向法官求償200萬敗訴

2021/12/30 17:48（12/30 18:04 更新）
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媒體人彭文正向法官求償新台幣200萬元，台北地院30日判決彭敗訴。（中央社檔案照片）
媒體人彭文正向法官求償新台幣200萬元，台北地院30日判決彭敗訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北30日電）媒體人彭文正對總統蔡英文提起確認博士論文不存在之訴，一審敗訴，高院發回更審，北院又由同一名張姓法官審理。彭文正向法官求償新台幣200萬元。台北地院今天判決彭敗訴。

彭文正對總統蔡英文提起「確認博士論文不存在之訴」，台北地方法院一審認定，彭文正僅就總統蔡英文是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。彭文正不服，提起上訴。

台灣高等法院將原判決廢棄，發回台北地院更為審理。北院更一審重新分案，仍由一審的法官張詠惠為受命法官。彭文正質疑判決遭政治干預，侵害他的訴訟權、名譽權，向張詠惠求償200萬元。北院今天判決彭文正敗訴。全案可上訴。

另外，彭文正涉誹謗總統蔡英文遭檢方起訴後滯留美國，台北地方法院2次開庭未到，法官今年11月間對彭文正發布通緝。（編輯：方沛清）1101230

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