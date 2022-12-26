湧言會：經濟成果應與全民共享 建議發現金或消費券

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（中央社記者王揚宇台北26日電）針對今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委王定宇、趙天麟等湧言會成員今天說，經濟成果應與全民共享，建議政府發現金或消費券，或是減免學貸、受影響傳產與服務業再行紓困等。

民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵與前市議員何博文、李妍慧，今天針對財政部官員推估全年總稅收可超過預算數4500億元以上等議題召開記者會，主張「經濟成果，全民共享」，並提出3點訴求。

這些訴求包括，建議政府在過年前應以現金或消費券形式，將稅收成果與全民共享；政府減免全台84萬年輕人的學貸，體恤青年世代的經濟壓力；希望政府就受影響的傳統產業與服務業等再行紓困。

湧言會召集人王定宇說，呼籲行政院在別設定領取條件的前提之下，全台2350萬人一起共享經濟成果，讓大家過個好年；再者，全台有84萬年輕人正揹負1673億元的助學貸款，若整體經濟成果不錯，是否能多體恤這個世代的年輕人，減輕他們的貸款壓力，或對其貸款利息予以減免。

趙天麟表示，希望湧言會提出的3點訴求，政府可以用最寬鬆的領取標準與最便利的領取方式進行。

林楚茵表示，營利事業所得稅高於預期，多徵得2800多億元，代表經濟表現超乎預期，但稅收多來自規模較大的上市櫃公司，基層民眾、學生、餐廳旅宿業、中小企業等仍受到疫情影響等待協助，有沒有可能更妥善運用這筆賸餘的稅收，讓全民共享經濟紅利。

另外，其他民進黨立委也發布新聞稿，表示相關意見。

民進黨立委陳亭妃表示，支持「還稅於民」計畫，畢竟這幾年在疫情影響之下，很多弱勢家庭受到相當大的衝擊，一般家庭也受到影響，學生學貸還不出來，中小企業、餐飲旅宿業營收形成低谷，不論是雇主還是勞工，生活都過得苦哈哈。

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面對營所稅超徵，民進黨立委郭國文說，這代表景氣創造出來的經濟效果不錯，但關鍵在於經濟成長「下滲」不彰，導致底層民眾無感，面對通膨更是基層需求不被滿足，這才是政府必須重視的面向。

郭國文認為，他反對政府普發現金，應該善用政策工具來達到財富重分配，針對性的紓困這才是真正苦民所苦，請政府將經濟底層的需求作為政策優先目標，不是以普發來解決民怨。（編輯：趙蔚蘭）1111226