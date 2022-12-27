稅收超徵 國民黨團籲中低收入弱勢每戶發10萬元

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）今年稅收預估超徵新台幣4500億元，國民黨團總召曾銘宗今天表示，建議超徵的稅收應還給民眾，對月薪低於3萬元以下的民眾，每人發現金3萬元，中低收入戶及低收入戶，每戶發現金10萬元。

今年總稅收估計可超過預算數4500億元，民進黨立委陳明文、羅致政等英系立委建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態下，全民發放現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「疫苗受害審議一年沒下文，蘇貞昌的道歉太廉價」記者會。

曾銘宗在記者會中回應媒體提問民進黨立委建議還稅於民時表示，國民黨團早在今年2月就曾開過類似的記者會，包含在財政委員會、施政總質詢時，也有多位國民黨立委提出，但好的政策，歡迎民進黨跟進，他呼籲蔡政府趕快醒過來。

曾銘宗指出，去年稅收超徵4000億元，今年預估超徵4500億元，但政府負債突破6兆元，還是債台高築，如果要把超徵的稅收完全拿去還債，國民黨團也支持，但是蔡政府卻持續亂花錢，讓國債一直增加，例如前瞻基礎建設8000多億元完全沒用在刀口上，防疫紓困預算也是8000多億元，卻連快篩都要民眾排隊購買。

曾銘宗表示，在政府亂花錢的前提下，國民黨團建議超徵的稅收應還給民眾，要求蔡政府給月薪低於3萬元以下的民眾，每人發給3萬元，對中低收入戶及低收入戶，每戶發給10萬元。去年平均薪資負成長，今年到10月也還是負成長，薪水不漲但萬物齊漲，弱勢族群快活不下去了。

有關疫苗受害審議，曾銘宗指出，接種疫苗不良事件通報最新統計是2萬915件，死亡1609件，危及生命345件，申請救濟共8398件，但兩年只有審1451件，依照這進度，可能4年後才審得完。國民黨團要求救濟程序從簡、時程從速、判定從寬。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，超徵僅代表稅收高於編列的預算，是相當正常的現象，反而若是短徵，代表政府沒有錢去執行預算，才是真正該擔心的狀況。

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郭國文指出，超徵4500億元代表政府編預算時太過低估稅收，今年的狀況出在營所稅被大幅低估，代表公司賺的錢比預估的多，也代表經濟表現不錯，只是「下滲」不彰導致多數民眾無感。

郭國文表示，能達成財富重分配的方案，都可以多加討論，昨天行政院長蘇貞昌也表示，會以照顧弱勢為目標，只要是能改善貧富差距的建議，相信政府都會用心聆聽。（編輯：郭無患）1111227