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傳蔡總統4月出訪過境美國 吳釗燮：還沒確切規劃

2023/3/7 10:30（3/7 13:01 更新）
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立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率國防部長邱國正（右）、外交部長吳釗燮（左）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
立法院會7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率國防部長邱國正（右）、外交部長吳釗燮（左）等部會首長列席備詢。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者郭建伸、范正祥台北7日電）外媒報導總統蔡英文4月出訪過境美國期間，計畫與美國聯邦眾議院議長麥卡錫在加州會晤。外交部長吳釗燮今天在立法院備詢表示，外交部會認真考慮安排總統出訪，但還沒有確切規劃前，不適合對外說明。

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃與總統蔡英文在加州會晤，而不是台北，這個「場地的變更」與台灣方面對北京反應的顧慮、以及美中關係緊張有關。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。吳釗燮會前受訪時表示，元首外交是外交非常重要的一環，這是外交部的重責大任，但是在還沒有任何具體的規劃出來之前，外交部不會對外面說明，如果有確切的計畫，外交部跟總統府會對外作說明。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時問，傳出總統蔡英文可能4月訪美會晤麥卡錫，並過境雷根圖書館發表演說，詢問外交部長吳釗燮是否比照過境中南美洲友邦的形式。

吳釗燮表示，元首外交是外交部重要工作一環，外交部會認真考慮安排總統出訪。

邱臣遠追問，蔡總統確切出訪日期是否是4月。吳釗燮表示，還沒有確切規劃前，不適合對外說明。

吳釗燮強調，如果有的話，一定會對外報告。（編輯：蘇龍麒）1120307

#吳釗燮
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