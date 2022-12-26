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蘇貞昌指示各部會 研擬疫後振興、弱勢照顧方案

2022/12/26 17:31（12/26 18:12 更新）
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行政院長蘇貞昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北26日電）今年稅課收入優於預期，外界關注能否還稅於民。行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌已指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，相關方案也正由各部會彙整意見中。

今年總稅收估計可超過預算數新台幣4500億元，民進黨立委王定宇、趙天麟等湧言會成員，經濟成果應與全民共享，建議政府發現金或消費券，或是減免學貸、受影響傳產與服務業再行紓困等。民進黨立委陳明文、羅致政等英系立委也串連，建請行政院全面規劃，全民發放現金1萬元，讓台灣的經濟成果與民眾共享。

羅秉成向中央社記者表示，台灣這幾年由於政府量入為出，加上防疫有成，經濟又能維持成長，中央政府才能夠連續幾年都有賸餘。

羅秉成說，但這幾年因疫情與俄烏戰爭的影響，國際原物料急漲、能源價格上揚，明年全球經濟將面臨重大挑戰，民生經濟也會受到衝擊。

羅秉成指出，為因應來年變局，蘇貞昌已指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案，相關方案也正由各部會彙整意見中。

羅秉成表示，總統蔡英文近期將針對國內外經濟局勢，召開國安會議來討論並尋求共識，如果有達成任何具體方案，行政院會盡快對外說明。（編輯：蘇龍麒）1111226

#羅秉成
#蘇貞昌
#行政院長
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