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蘇嘉全：已與日本接觸 設法輸出台灣農漁產品

2022/12/11 09:42
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（中央社記者游凱翔台北11日電）中國禁止輸入台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等農漁產品，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今天表示，此舉已違反國際規範、令人遺憾，目前已與日本接觸中，設法將台灣的農漁產品輸出至日本。

繼中國6月暫停台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，8日再傳100多家業者依照規定註冊、登記，但未獲得中國准許輸入農漁產品，主要受影響產品為魷魚、秋刀魚、午仔魚。

台日關係永續論壇上午在圓山大飯店舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、日本眾議院議員萩生田光一、前日本駐中華人民共和國特命全權大使谷野作太郎等人出席並演講。

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蘇嘉全會前受訪表示，這一波禁止台灣相關農漁產品輸入中國的舉措，已違反世界貿易組織（WTO）規範，中國連相關規範都不甩，也不理會國際社會，令人非常遺憾，將尋求友台國家盡力行銷。

媒體詢問，是否將與日本接觸，並將被中國禁止輸入的相關台灣農漁產品輸出至日本。蘇嘉全回應，已在進行中，並設法讓台灣的農漁產品能夠盡快輸出至日本。（編輯：楊蘭軒）1111211

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