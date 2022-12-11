泉裕泰：台灣位處咽喉要塞 也是日本重要物流路徑

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（中央社記者游凱翔台北11日電）日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今天說，台灣是連結太平洋、東海、南海的「咽喉要塞」，對日本來說，台灣海峽每6分鐘就有一艘貨輪通過，是重要物流路徑；面對中國壓力，台灣應展現自我認同與自信。

台日關係永續論壇上午在圓山大飯店舉行開幕式，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰、日本眾議院議員萩生田光一、前日本駐中華人民共和國特命全權大使谷野作太郎等人出席。

泉裕泰致詞表示，台日在1972年建立起非政府關係，當時雙方關係可說是從谷底出發，歷經風雨50年後的今年才擁有這麼良好關係。過程中，彌補外交缺口的則是議員外交，並發揮重要作用，也期待這場論壇成為開端，不僅回顧過去，也展望台日關係。

泉裕泰指出，台日這3年來受疫情影響無法正常往來，但雙方關係卻確實向前邁進，疫情初期雙方均面臨口罩不足狀況，他也目睹台灣民眾在街頭排隊購買口罩情形，而日本狀況更加嚴重，台灣卻伸出援手，展現「Taiwan can help」不求回報精神，後來台灣疫情升溫，為回報當時台灣幫助，日本援贈疫苗表示感謝。他認為，日台間很多不求回報與利益的行動，很少有鄰國能擁有如此深厚關係。

在軍事層面，泉裕泰提到，中國在這段時間給台灣的經濟及軍事壓力越來越大，而大部分的台灣民眾都很希望維持現狀，因為他也來自民主國家，相當理解台灣民眾希望台灣未來由自己決定的想法，因此若要維持現狀，最重要一點就是台灣要擁抱自豪與自信，並加強自我認同。

泉裕泰回憶，他剛到任時，國際社會對台灣重要性的認知不如現在，尤其距離遙遠的歐洲各國或許對台灣經濟有興趣，但並不了解台灣的戰略重要性。泉裕泰解釋，台灣是連結太平洋、東海、南海三處的「咽喉要塞」，對日本來說，台灣海峽每6分鐘就有一艘貨輪通過，是重要物流運輸路徑；台灣引以為傲的半導體公司台積電，也是全球供應鏈的一環，向全球展示了台灣價值。

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泉裕泰指出，提倡強化台灣自我認同、建立民主台灣、種下半導體等民主種子的正是前總統李登輝，但很遺憾他已逝世；引領日台關係不斷前進的前日本首相安倍晉三今年7月也離世，日台關係接連失去兩股重要動能，但雙方不能停下腳步，應攜手往下一個一百年前進，因此今天論壇除了回顧，也要展望並啟發未來。

蘇嘉全致詞也表示，過去這段時間不僅面臨疫情挑戰，威權主義擴張更讓台日面臨壓力，也體認到國際民主陣營團結重要性。他要感謝日本近年在許多重要場合強調對台海穩定的重視，而日本也是重要民主堡壘，台灣願與日本及理念相近夥伴共同維護民主價值，盼雙方日後在各領域深化交流，共同促進印太區域繁榮與穩定。（編輯：楊蘭軒）1111211