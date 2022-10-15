台日交流峰會宣言 籲制定對台關係基本法

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（中央社記者楊明珠高知15日專電）第8屆台日交流高峰會今天在日本高知縣舉行，日本各地方議會及友台人士等約450人參加，場面盛大，會中發表的宣言建議日本政府迅速制定台日關係基本法。

這項活動由「台日交流高峰會in高知」執行委員會主辦，高知縣知事濵田省司、高知市市長岡崎誠也、參議院議員梶原大介、高野光二郎、日本全國各地方議會及友台人士、台灣相關人士等出席，會中由執行委員長西森雅和發表開會宣言，播放副總統賴清德預錄的祝賀影片，並邀請日本作家門田隆將以「為何美日須共同保衛台灣」為題發表專題演講。

高知縣議會日台友好議員聯盟會長暨大會會長森田英二致詞表示，在他鼓勵之下，愈來愈多地方的議會組織想參加台日交流高峰會，以致於今天的與會人數多到需要兩個廳才容納得下。

駐日代表謝長廷今天參加已故首相安倍晉三的故鄉山口縣為安倍舉辦的「縣民葬」，因此由駐日代表處副代表李世丙代為出席台日交流峰會。

李世丙致詞時表示，台日雙方於10月鬆綁邊境管制措施，台灣相關人士時隔2年終於能再度訪日，相信本屆峰會勢必成果豐碩。他說，台日共享自由及民主等基本價值觀，每逢天災均互相幫助，疫情期間日本無償提供台灣疫苗，台灣則回贈口罩及防護衣等防疫物資，雙方可謂患難見真情。

他說，今年8月中國於台灣海峽周圍實施軍事演練，企圖以武力片面改變區域現狀，而台日是命運共同體，應團結一致面對威脅。他感謝歷屆台日交流峰會及地方議會以通過宣言或決議案等方式，支持台灣參與國際組織。

會後由峰會執行委員會事務局長弘田兼一宣讀「高知宣言」，強調台日關係至為緊密，無論天災或疫情時雙方相互支援，且共享自由、民主及法制等普世價值，台日的友好關係是自由開放印度太平洋區域的基礎，反對違反人權及以武力片面改變現狀等行為。

宣言指出，反對對自由民主的否定或對人權的侵害，並且堅決反對如俄羅斯侵略烏克蘭那樣以武力片面改變現狀的行為。內容還記載，將向日本政府提出建言，包括將強力促進台日在經濟、文化、技術、教育、觀光、醫療、防災等各領域的交流合作。此外，為了台日的外交及安全保障，以及將自由開放的印太地區當成磐石，應儘速制定「台日關係基本法」。日本民間曾有比照美國台灣關係法訂定類似法律的呼聲，以強化日本與台灣之間的安全等各方面關係。

宣言也提及，要向日本政府提出的建言還包括日本應加強推動台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等聯合國體系的國際組織，並積極協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。宣言也呼籲台日共同合作對抗流行全球的疫病，構築兩國「人類的安全保障」。

會中並宣布，明年第9屆台日交流高峰會在日本東北的宮城縣仙台市舉行，後年第10屆預定在台南市舉行。

下午的高峰會結束後舉行歡迎交流會，安排高知縣傳統舞蹈夜來舞演出，由高知縣議會議長明神健夫致歡迎詞。此外，高知縣知事濱田省司、台灣駐大阪辦事處處長向明德則以來賓身分致詞。

日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司也參加安倍的縣民葬，改以預錄的影片致詞，再度強調感受到台灣海峽的危機，並表示日前到台灣參加國慶活動期間還去距離沖繩與那國島僅約110公里的宜蘭，在當地感受何謂「台灣有事就是日本有事」。他認為，台日等共享民主自由等相同理念的國家應團結合作，

會後，李世丙接受媒體採訪時說：「我們需要日本各地民間跟地方議員的力量，這次日方特別呼籲日本制定台灣基本法，也呼籲支持台灣加入各項國際組織、CPTPP，這是非常正面的力量。」

被媒體問及台日交流高峰會組織愈來愈擴大的原因為何，李世丙說：「最主要的原因是日本的民意。日本的民意非常喜歡台灣、支持台灣，所以像是今天大會也宣布說加入台日議員聯盟的名單已逾1000人。明年預定到日本東北地方舉辦台日交流高峰會，可以感受到明年開始日本就是西日本、東日本將一起來為台灣發聲。」

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有關台日安保的問題，李世丙表示，日本民間及各地方的議會都很感受到安全保障的重要性，尤其是台灣海峽的和平非常重要。他認為，日本的地方議會的力量就是對日本政府提出建言，大家都很強調安全保障，能增加台日之間的防衛的共識。

他說，台日不管是在救災、急難救助方面，都是很緊密的鄰居，希望透過向來的互助合作精神，再放大至將來在國防上的互相合作。（編輯：陳惠珍）1111015