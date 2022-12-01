泉裕泰：日台關係唇亡齒寒 是無法取代的夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本台灣交流協會成立50週年慶祝酒會1日晚間在台北舉行，日本駐台代表泉裕泰（後）致詞歡迎賓客出席，也期許下半個世紀日台友情能更加閃耀。中央社記者徐肇昌攝 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）日本台灣交流協會今天舉辦50週年慶祝酒會，代表泉裕泰表示，日台雙方前輩們辛苦累積、相互體諒所孕育出信任及友情連結，日台關係如「唇亡齒寒」所言，若欠缺其中一方，另一方也無法存在，是無法取代的夥伴。

日本台灣交流協會晚間在大倉久和飯店舉行「日台協會成立50週年慶祝酒會」，泉裕泰、前立法院長王金平、前台灣日本關係協會長邱義仁、總統府秘書長李大維等人出席；行政院副院長沈榮津、東元集團會長黃茂雄與泉裕泰3人共同在台上舉杯祝賀週年，同時中華民國、日本國旗均豎立在舞台旁邊。

泉裕泰致詞表示，台灣自1990年前後朝民主化一步步穩健向上，脫離威權體制，確立今日的民主台灣，並受全世界讚賞；然而，另一方面，2001也發生被稱為是「文明衝突」的九一一恐怖攻擊事件，讓全世界再度回到暴力與混亂支配的局面；今年更發生烏俄戰爭、北韓發射飛彈、中國擴大對台軍事威脅等，全世界持續處於緊張狀態。

泉裕泰說，他自2019年抵台任職以來，正好經過3年時間，台灣受到來自中國經濟及軍事壓力，但為了維持現狀，台灣人民透過自信與驕傲來強化台灣的自我認同，這件事比任何事都更重要。

泉裕泰回憶，他3年前剛上任時，例如歐洲等許多國家並不像現在感受到台灣的重要性，並尚未建立起「台灣為什麼重要」的共識。但在這3年間，他看見台灣在國際社會的重要性飛快提升，也看見台灣人民對於身為台灣人越來越有自信。

日本台灣交流協會1日在台北舉行「成立50週年慶祝酒會」，總統府秘書長李大維（左2）與前台灣日本關係協會會長邱義仁（左1）向日台交流協會台北事務所代表泉裕泰（右2）道賀。中央社記者徐肇昌攝 111年12月1日

泉裕泰提到，在肆虐全球的新冠疫情中，日本及歐美各國經濟停滯在負成長，只有台灣於2020年的經濟成長率達3%，2021年則是創下6.28%的驚人紀錄；此外，台灣引以為傲的半導體製造，在全球供應鏈當中擔任不可或缺的重要部分。「台灣在這三年多的時間，讓全球對台灣徹底認識、改觀，也提高台灣的自我認同，並進一步推升台灣在國際社會的地位」。

泉裕泰強調，在動盪的國際社會，共享民主、自由、人權、法治等普世價值的日台關係比過去重要，且已成為無可取代夥伴。

泉裕泰指出，三一一大地震在2011年發生後不久，台灣人民給予有形、無形的協助與心意，即便已超過10年，如今仍深深刻在日本人民心中，環顧全球，不知道有哪個彼此臨近的存在有像日本和台灣維持良好關係的例子。

他也相信，這50年來，日台雙方前輩們辛苦累積、相互體諒所孕育出的信任及友情連結，讓日台關係如「唇亡齒寒」所言，若欠缺其中一方，另一方也無法存在，是無法取代的夥伴，「也衷心希望從前輩們接下火炬的我們，再傳給下一個新世代，把這友好的火炬一棒棒傳承下去」。

黃茂雄表示，台日經貿往來一直沒有間斷，且成長當中，且將會有更多建設。

黃茂雄舉例指出，台灣高鐵將在最近一兩年內採購新一代的高鐵車輛，這就會有很多金流，現在雙方代表在磋商中，也希望泉裕泰能給予支持和指教；另外，未來將有氣候變遷、經濟供應鏈變化、安全保障、網路資安、公共衛生等刻不容緩議題，這些都要在未來一一克服，讓區域和平跟安全能夠得到保障。（編輯：蘇志宗）1111201