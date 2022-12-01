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自民黨高層萩生田光一將訪台 出席論壇並見蔡總統

2022/12/1 14:49（12/1 15:11 更新）
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日本執政的自民黨現任政務調查會長萩生田光一（圖）將於12月訪台，將出席論壇和拜會總統蔡英文。圖為萩生田光一2017年出席台日交流沙龍音樂會。（中央社檔案照片）
日本執政的自民黨現任政務調查會長萩生田光一（圖）將於12月訪台，將出席論壇和拜會總統蔡英文。圖為萩生田光一2017年出席台日交流沙龍音樂會。（中央社檔案照片）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本執政的自民黨現任政務調查會長萩生田光一將於12月訪台，是時隔19年再有身居自民黨「黨三役」（黨內3大要職）人士訪台，除出席論壇演說外，也將拜會總統蔡英文。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會將於12月11日上午9時起，在台北圓山大飯店舉行「台日關係永續論壇」，會中將邀請台日雙方專家學者與官方代表，就台日關係回顧、地域情勢、經貿及文化教育觀光等議題探討，藉由互動交流，促使台日友好關係邁向永續。

日本朝日電視台報導，萩生田因受邀在12月11日舉行的這場論壇發表演說將訪台；已知萩生田此行也將拜會蔡總統及防衛相關人士等人。

萩生田將是繼2003年的政務調查會長麻生太郎（現任自民黨副總裁）後，時隔19年再度有執政的自民黨「黨三役」訪問台灣。

面對軍事威脅與日俱增的中國，外界對日本與台灣在安全保障層面合作的關心程度正逐漸升高。

透過政黨幹部訪問跟日本無正式外交關係的台灣，意圖確認未來進行以安全保障為主的高層協議，提出建構一個「新日台關係」。

另外，今年7月遭槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，生前曾提出「台灣有事就是日本有事」等主張，相當重視日本跟台灣的關係，生前本預定9月訪台。

對台灣方面來說，藉由安倍親信的萩生田訪台機會，也有意更進一步鞏固跟日本的關係。

讀賣新聞報導，萩生田此行除拜會蔡總統等人外，也在協調跟台灣半導體相關企業幹部見面。

在「台灣有事」可能性逐漸升高的情況下，萩生田意圖展現重視台海和平與穩定的態度。

日本在1972年跟中華民國斷交以來，現職的自民黨「黨三役」中，曾有時任政調會長的麻生太郎於2003年訪台。萩生田被外界認為是「台灣通」，今年11月30日也在自民黨中央與訪日的立法院長游錫堃等人會面。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111201

日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一（右）11月30日在自民黨接見立法院長游錫堃等人。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日
日本執政黨自民黨政調會長萩生田光一（右）11月30日在自民黨接見立法院長游錫堃等人。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日
#自民黨
#萩生田光一
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