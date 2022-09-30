日本學者：日本應思考如何有效因應「台灣有事」

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以「台灣有事是中國內政問題嗎？」為題的研討會30日在東京舉行。日本東京大學教授阿古智子（圖）說，日本不能無視台灣的存在，應思考如何因應「台灣有事」。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年9月30日

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本「台灣之友會」及「東亞情勢研究會」今天在東京舉辦探討台、日、中問題的研討會。有學者說，台灣具備完整的國家型態，日本不能無視台灣，應思考如何因應「台灣有事」。

一般社團法人「台灣之友會」和一般財團法人 「東亞情勢研究會」今天舉辦以「台灣有事是中國內政問題嗎？」為題的研討會，由台灣之友會會長黑須隆一主持會議，並邀請日本前防衛副大臣中山泰秀、東京大學教授阿古智子及東京國際大學教授河崎真澄擔任與談人。

黑須在開場致詞時指出，中國8月舉行軍事演習發射彈道飛彈落入日本專屬經濟區，日本前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的主張已成為事實，日本須正視此一情勢。

阿古從中日建交50年反思日本民主主義並兼論「台灣有事」。她強調，台灣具備完整的國家型態，日本不能無視台灣的存在，且應思考如何有效因應「台灣有事」。

她指出，日本政府為了避免中國走極端路線，極力避免並勸阻國際社會對中國採取嚴厲的態度，但現在中國依然走向極端，其威權主義作風對民主體制的威脅逐漸升高。

她說，日本近年在對中關係上雖然引進「人權外交」，關切香港及維吾爾自治區人權問題等，但仍有不足之處。她認為公民權、政治權利、經濟權利等各領域人權是不可分割的，今後應捍衛自由、民主、人權、法治等普世價值。

中山指出，日本面臨中國網路攻擊，實際上已進入「戰爭狀態」，但日本對網路安全的防護嚴重不足，應該重視。他認為，台日都面臨中國的網路威脅，雙方有必要合作，強化網路安全防備，他建議可先從民間合作著手。

他認為，台灣為了免於遭受威脅，不應排除任何手段。台灣宣布獨立雖然可能戰爭風險伴隨而來，但是為了防範中國威脅，不失為選項之一。

河崎表示，台美日實際上已進入「有事」狀態，也就是「第4次台海危機」已經發生。隨著民主陣營與中俄威權主義陣營對立的加劇，尤其是台灣作為民主國家在國際社會的存在感日益增大。

他指出，中國近年不斷在聯合國大會等場合妄稱「聯大2758號決議確認了台灣為中國的一部分」，但事實上，決議僅處理聯合國有關中國代表權的問題，完全未言及台灣歸屬等問題。

他說，中國利用所謂「國恥圖」教育人民要恢復固有版圖，實現中華民族偉大復興，是無視於現有的國際法及國際秩序，企圖建構以北京為中心的國際秩序，國際社會不可不防。

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駐日代表謝長廷到場聆聽這場研討會後在臉書（facebook）發文表示，昨天是中日建交50週年，中國國務委員兼外長王毅前幾天說「阻擋中國統一的行徑將被歷史車輪碾碎，堅決反對跟排除外部力量干涉等」。因此他認為，此時舉辦這場研討會別具意義。

謝長廷在座談會結束後，特別向主辦單位和幾位與談人表達敬意，肯定研討會的主題的重要性及舉辦時機適當。他希望能夠讓更多日本人了解聯大2758號決議的真正內容，以及中國據以武力犯台的荒謬。（編輯：黃自強）1110930

日本的「台灣之友會」和「東亞情勢研究會」30日舉辦以「台灣有事是中國內政問題嗎？」為題的研討會，由台灣之友會會長黑須隆一（左立者）主持會議。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年9月30日