台美日議員戰略論壇 建議三方建立安保溝通管道

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）台、美、日國會議員今天以視訊方式舉行第二屆「台美日國會議員戰略論壇」，外交部表示，與會者皆認同，台美日平時即應針對安保議題建立順暢溝通管道，以因應緊急事態發生。

外交部發布新聞稿指出，第二屆「台美日國會議員戰略論壇」今天舉行，與會的台美日三國國會議員同聲支持，強調理念相近國家應強化經濟安全合作以對抗霸權主義擴張，同時主張國際間應更加關注台海和平穩定，對此外交部表達高度肯定與誠摯感謝。

論壇是由日本國會參眾兩院跨黨派友台組織「日華議員懇談會」會長眾議員古屋圭司發起，繼去年7月舉辦第一屆論壇後，這屆論壇續由日方主辦，並邀請立法院長、「台日交流聯誼會」會長游錫堃與各黨派立法委員參加。

美國前白宮國安顧問麥馬斯特（Herbert R. McMaster）以特別貴賓身分預錄影片致詞，他呼籲台美日及共享基本價值的國家，面對中國政經脅迫時應加強合作、提高嚇阻力，阻止中國片面以武力改變台海現狀，確保區域和平穩定。

論壇由日本政策研究大學院大學副校長道下德成及美國哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員溫斯坦（Kenneth Weinstein）共同主持，討論包括「從設廠選址談穩定供應鏈」、「中國空域封鎖之航行通知模擬個案研究」等重要議題。

外交部指出，會中各方深入交換意見，特別是供應鏈的「友岸外包」（Friend-Shoring），重視在可信任的友好國家建立供應鏈。外交部表示，與會來賓也認同台美日三方應在平時即就安全保障議題建立順暢的溝通管道，以因應緊急事態發生，並主張「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有納入台灣的必要性。

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參與論壇的台灣議員包括時代力量立委陳椒華、台灣民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委陳以信、民進黨立委羅致政。美國議員包括聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）、聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、魏特曼（Rob Wittmann）。

與會日本眾議員則包括古屋圭司、木原稔、大野敬太郎、小田原潔、和田有一朗及關芳弘等。（編輯：蘇志宗）1111116