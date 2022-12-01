日本執政黨高層萩生田光一將訪台 可能拜會蔡總統

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本時事社報導，日本執政黨自由民主黨政務調查會會長萩生田光一預定12月訪問台灣，期間可能與總統蔡英文等政要會談。

日本時事社報導，自民黨相關人士今天透露，萩生田預定出席12月11日在台灣舉行的論壇並發表演講。目前正與台灣方面磋商訪台期間與蔡總統等政要舉行會談的事宜。

立法院長游錫堃今天到自民黨拜會萩生田，自民黨的青年局長鈴木憲和、青年局長代理藤原崇、青年局國際部長中曾根康隆等人與會，這些自民黨人士目前都是日本眾議員。

在自民黨內隸屬於安倍派（清和政策研究會）、被視為是安倍接班人呼聲高的萩生田，對於游錫堃率團前來弔唁安倍表達感謝之意，並且表示包含國際局勢在內，目前有很多課題有待解決，但台灣是共享自由、民主、法治等共同價值的重要友人，希望台日關係有所發展。

日本首相岸田文雄今年8月10日改組自民黨黨務主管及內閣後，萩生田卸下經濟產業大臣（相當於經濟部長）職務，擔任自民黨政調會長。他8月19日在網路節目談到台日外交時表示，現擔任黨職，可直接去台灣進行對話。

萩生田10月5日應邀出席駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會時致詞表示，感謝台灣全國對日本前首相安倍晉三的辭世表達追悼。此外，得知與他選區東京八王子市締結姊妹市的高雄有人打造安倍等身大的銅像，他很想看看。

現年59歲的萩生田光一擔任6屆眾議員，曾任經濟產業大臣、文部科學大臣（相當於教育部長）、內閣官房副長官、自民黨青年局長、東京都議會議員、八王子市議會議員等職。（編輯：陳惠珍）1111130