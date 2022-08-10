日本自民黨人事改組 安倍左右手接政調會長

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日本執政黨自民黨10日進行黨務主管人事改組，被視為已故前首相安倍晉三左右手的萩生田光一（圖）接任政務調查會長。（中央社檔案照片）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本執政黨自民黨今天進行黨務主管人事改組，被視為已故前首相安倍晉三左右手的萩生田光一，確定接任政務調查會長，除展現首相岸田文雄重視安倍派，也顯示期待有助黨政協調。

日本產經新聞報導，自民黨總裁（黨主席）岸田文雄今天上午在自民黨中央黨部召開臨時總務會議，正式決定黨務主管異動名單。

岸田接著將在下午進行內閣改組，之後前往皇居完成閣員認證儀式後，新的內閣正式上路。

岸田在臨時總務會議上說，希望以新的心情突破困境、斷然執行相關對策，「就在日本正面臨二次大戰後最大困境的情況下，不容政治出現片刻空窗」。

在黨務主管人事部分，副總裁麻生太郎及幹事長茂木敏充續任，總務會長由選舉對策委員長遠藤利明擔任。新任選舉對策委員長，則由未任黨內要職的「非主流派」、森山派會長的森山裕接任。

政務調查會長由黨內最大派閥安倍派成員、安倍左右手的萩生田光一接任。萩生田將針對政府增編防衛經費及高物價對策的預算編列，在黨內負責進行意見整合。

前總務大臣石田真敏將接任廣報本部長；國會對策委員長高木毅、幹事長代理執行梶山弘志，及組織運動本部長小淵優子都留任。

選舉對策委員長被視為黨內4要職（黨四役）之一，另外3要職分別是幹事長、總務會長及政務調查會長；如果再加上副總裁的話，就稱為「黨五役」。

日媒日前分析，萩生田在自民黨內隸屬最大派閥安倍派，與遭槍擊身亡的安倍晉三關係親近，被視為安倍左右手。岸田安排萩生田接任政調會長，被視為展現對安倍派的重視。

第2個理由是對岸田來說，在目前面臨物價高漲的經濟對策及強化防衛力對策等重大課題下，起用安倍派重量級議員之一的萩生田擔任自民黨的政策負責人，有期待讓黨政協調更順利之意。

遠藤是力挺岸田的谷垣團體（宏池會）負責人，跟麻生太郎與茂木敏充都保持良好關係。森山裕過去曾以國會對策委員長職務支持前首相菅義偉，與前幹事長二階俊博同為政權中樞人物。

不過，在岸田接任首相後，森山裕、菅義偉及二階俊博都被視為「非主流派」。岸田這次有意透過安排黨內最大派閥與非主流派人士分別擔任黨內要職，打造全黨團結的體制。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110810