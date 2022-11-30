游錫堃與日本執政黨高層會談 指中對台灣侵略之心

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立法院長游錫堃（左）率團訪日，30日到日本執政黨自由民主黨拜會該黨副總裁、前首相麻生太郎（右）。他會後透露，有談及台日防衛合作一事。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日

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（中央社記者楊明珠東京30日專電）立法院長游錫堃上任以來首度率團訪問日本，今天到日本執政黨自由民主黨拜會。他表示，中共對台灣有侵略之心，期盼美日等民主國家能合作阻止，以威嚇的方式使中共不要動手。

游錫堃今天上午前往自民黨總部，先是對7月8日遇刺身亡的前首相安倍晉三表達弔唁之意，之後由自民黨政調會長萩生田光一出面接待。

在自民黨內隸屬於安倍派，被視為是安倍接班人呼聲高的萩生田對於游錫堃率團前來弔唁安倍表達感謝之意，並且表示包含國際局勢在內，目前有很多課題有待解決，但台灣是共享自由、民主、法治等共同價值的重要友人，希望台日關係有所發展。

游錫堃表示，中共對台灣有侵略之心，還好有像美國日本這樣的民主國家大家能夠合作站在一起，用非常堅定的立場阻止中共，也就是用威嚇的方式讓中共不要動手。

他還說，日本是東亞唯一的七大工業國集團（G7）國家，發言的分量會比較多，只要日本堅定支持台灣，台灣海峽的和平應該就沒問題。

游錫堃下午在駐日代表謝長廷的陪同下，到自民黨總部拜會自民黨副總裁（副主席）、前首相麻生太郎。麻生表示，今年是日台斷交50年，這50年來，台日之間向中（中國）傾斜的部分多，不過向來重視台日關係的就是自民黨青年局。

麻生說，青年局當中，竹下登、海部俊樹、安倍晉三等多位是當過自民黨青年局長後擔任總理大臣（首相）的，很重視日台關係，青年局與台灣（駐日）代表處之間有緊密的管道，是支撐日台關係發展最重要的力量。

麻生說，最近國際情勢變化多，日台關係和重要性被重新關注，在此情況下，游錫堃率團訪日，是很好的事。今後當然不只是與自民黨青年局而已，與日本各層面的接觸、交流，相信將愈來愈重要。

立法院長游錫堃率團訪日，30日在駐日代表謝長廷陪同下，到日本執政黨自由民主黨拜會該黨副總裁、前首相麻生太郎（右）。他會後透露，有談及台日防衛合作一事。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日

曾擔任總統府祕書長的游錫堃表示，曾3度造訪過麻生的辦公室，麻生擔任外相時，他也造訪過麻生的辦公室，外相可說是國家主權的象徵，能造訪外相辦公室，感謝麻生支持台灣、友善台灣，讓他很感動。

游錫堃說，這次是他擔任立法院長後首度訪日，他謹代表台灣國會邀請麻生訪問台灣。希望天氣好的話，邀請麻生到他的故鄉宜蘭，找個地點遙望日本沖繩的與那國島。

游錫堃與麻生的會談僅開放開場的幾分鐘給媒體採訪。會後，游錫堃被媒體問及是否有談及台日防衛合作的問題時，他答說，有談到，但不方便講，因沒得到授權。

被媒體問及，日方是否關注日前台灣落幕的九合一選舉結果時，他答說，這次幾個拜訪的行程當中，日方都有表達一些關心。

立法院長游錫堃在駐日代表謝長廷陪同下，30日到日本執政黨自由民主黨總部拜訪該黨副總裁麻生太郎，自民黨青年局多位眾議員出席，會談中言及台日安保等事。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日

離開自民黨總部後，游錫堃一行前往東京鐵塔一樓觀賞正在舉辦的「不屈的政治家安倍晉三照片展」。這是由產經新聞相關媒體月刊「正論」主辦的照片展，展出產經新聞記者捕捉到安倍的身影，還有安倍的心腹萩生田提供的珍貴照片。

觀賞照片展後，游錫堃表示，這項攝影展很精彩，尤其將安倍的一些重要的活動，包括和外國元首、重要的會議，關心地震、體育等呈現出來。從這項攝影展中可看到多面向的安倍，看了會很感動，不是看到照片而已，而是可看得到安倍的心靈層面、精神，與人民同在的同理心等。

產經新聞月刊「正論」發行人室長有元隆志發問說，安倍曾說「台灣有事就是日本有事」，指出台日關係應加強。如今安倍遇刺身亡，不知今後台日關係應如何加強？

游錫堃答說，安倍說「台灣有事就是日本有事、美日同盟有事」，這是安倍的真知灼見，是一種前瞻性的思考，唯有安倍這種胸懷廣闊的政治家才會想得到的。

他指出，這種想法是安倍觀照全球的和平穩定得到的其中的一個重點。安倍不只是關心台海的和平，不只是關心台日或者是東亞的和平而已。台灣有事的話，如果民主國家不關心，就會影響到東亞、印度太平洋，乃至於全世界。

他說，就如同現在俄烏戰爭一樣，俄羅斯入侵烏克蘭，如果大家把此事看成是烏克蘭一個國家的事的話，事情就會擴大。俄羅斯入侵烏克蘭是全球一項非常重要的議題，包括美國、歐盟，所有民主國家都非常關心，包括台灣也捐贈很多物資，很關心。

他還說，安倍之所以說出「台灣有事就是日本有事」，最主要是要遏止戰爭發生，這符合孫子兵法中所謂「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，安倍說法主要是「伐謀」，是高瞻遠矚。（編輯：黃自強）1111130

立法院長游錫堃30日下午到東京鐵塔參觀由日媒舉辦的紀念前首相安倍晉三照片展。他對媒體表示，安倍說「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」是真知灼見。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日

立法院長游錫堃率團訪日，30日拜會日本執政黨自由民主黨副總裁麻生太郎後，前往東京鐵塔觀賞正在舉辦的紀念前首相安倍晉三照片展，稱讚從照片展看得出安倍的內心世界，令人感動。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日

立法院長游錫堃（左5）率團訪日，30日到日本執政黨自由民主黨拜會該黨政調會長萩生田光一（右4）時指出，中共對台灣有侵略之心，期盼美日等民主國家能合作阻止。中央社記者楊明珠東京攝 111年11月30日