游錫堃訪日本 超過60位日華懇國會議員出席晚宴

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（中央社記者范正祥台北30日電）正在日本訪問的立法院長游錫堃今天透過臉書指出，昨天回訪日華懇參加歡迎晚宴，超過60位日華懇的國會議員出席。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司今年8月間曾率團訪問台灣，行程中與游錫堃見面、共進晚餐，還到立法院參訪，受到朝野立委熱情歡迎。

游錫堃11月27日率團展開為期5天的國會外交及文化經貿之旅，他今天透過臉書表示，昨晚古屋圭司邀請下，以「立法院台日交流聯誼會」會長的身分，與民進黨立委王定宇、林靜儀、陳歐珀、吳琪銘和台灣民眾黨立委邱臣遠及無黨籍立委林昶佐一起出席日華懇歡迎晚宴。

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他表示，昨天晚宴開始前，日華懇的議員山本順三特別帶台灣訪團參觀日本參議院，感謝包括丸川珠代在內等幾位國會議員陪同台灣訪團參觀；回國後，會將實地考察建築風格跟議場後的心得，分享給國會遷建諮詢委員會。

游錫堃指出，昨天歡迎晚宴有超過60位日華懇的國會議員出席，席間與大家打招呼時，都充分感受到每位議員支持台灣的熱情、力挺民主的活力。為感念日本贈送台灣疫苗之情，他也將台灣藝術家吳炫三特別製作的一幅名為「友誼」的畫作，贈送給日本國會，祝福兩國之間的情誼，能夠長長久久。（編輯：翟思嘉）1111130