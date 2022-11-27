國會外交再出擊 游錫堃率團訪日展開文化經貿之旅

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（中央社記者溫貴香台北27日電）立法院長游錫堃今天率團展開為期5天國會外交及文化經貿之旅，預計12月1日返國，此行將在日本山口、東京等地與日本國會議員增進實質交流與互動，也增進經貿合作，並聽取亞洲台商產業意見，共同推動台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

游錫堃繼7月17日率朝野立委出訪捷克、歐洲議會、法國及波海三國等地，並在捷克參議院發表演說，今天二度率團出訪。九合一選舉剛落幕，國會議長率團訪日格外受到矚目。

知情人士表示，游錫堃此行是應亞洲台灣商會聯合總會邀請，將參加亞洲台灣商會聯合總會成立30週年相關會議活動外，希望藉台日國會外交，持續在「經濟貿易」、「印太安全」、「創新科技」及「文化觀光」等面向擴大增進台日夥伴關係。

知情人士表示，游錫堃所率領的外交經貿訪問團預計中午前抵達日本福岡機場，此行陪同出訪的立委陳歐珀、吳琪銘是自費隨團，其他成員包括企業界人士，將與日本國會、地方政府、亞洲地區台商等交流並出席文化活動。

知情人士表示，這次國會議長率團訪日主要是彌補及強化疫情期間停滯的交往，希望加強國會交流，增進台日間國會議員實質交流與互動及經貿合作，聽取亞洲台商產業意見，共同推動台灣加入CPTPP；觀摩文資活化，實地參觀日本政府人文歷史資產保存與活化的經驗。

行程安排除了參加亞洲台灣商會聯合總會成立30週年相關會議活動外，該人士表示，此行希望持續在「經濟貿易」、「印太安全」、「創新科技」及「文化觀光」等面向擴大增進台日夥伴關係。

由於亞洲台商總會29日將在東京召開理監事聯席會議，知情人士表示，游錫堃有機會與亞洲僑商、僑胞面對面聆聽各項建言，也感謝僑胞對台灣的貢獻與支持，並同步來深化國民外交。期待大家一起努力合作，推動台灣早日加入CPTPP，將台灣優質產品推廣到全世界，讓民主自由世界更了解台灣。

知情人士表示，山口縣萩市是啟動日本現代化、東亞第一個憲政改革「明治維新」的胎動之地，許多重要人物都誕生於山口縣荻市，游錫堃將造訪此地了解日本制定憲法、設立國會的進程。且山口縣也是日本在位最久的前首相安倍晉三的故鄉，以此啟動「外交經貿考察列車」第一站，格外具有意義。

該人士說，游錫堃此行將於12月1日返抵國門，2日將主持立法院會。

此外，亞洲台灣商會聯合總會29日將召開理監事聯席會議，30日開幕式中，邀請陸委會主委邱太三、農委會主委陳吉仲、生物技術開發中心董事長涂醒哲等人專題演講。

亞洲台灣商會聯合總會也邀請立法院外交及國防委員會委員，召委王定宇率團訪日，訪問期間預計為11月28日到12月1日。（編輯：蘇志宗）1111127