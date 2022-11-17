推動國會外交 立院盼成立國際事務處

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院國會外交業務愈來愈重，但立委反映立法院沒有專責單位統籌外賓接待或會議事宜。立法院秘書長林志嘉今天說，這有迫切需要，希望能成立國際事務處，但這涉及修法，選後會與立委溝通。

立法院司法及法制委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於立法院主管收支部分，林志嘉等人列席報告，並備質詢。

民進黨立委黃世杰質詢時提到，受疫情影響，最近很多國會外交業務由實體來訪改為視訊會議，他曾想向立法院借場地與外國國會議員開視訊會議，卻得向很多單位接洽，如會議室要跟總務處管理科借、麥克風音響要跟公報處借、音源線及視訊線要跟資訊處借。

黃世杰指出，除了場地跟軟硬體，外賓來訪時，立法院也沒有一個單位來統籌。他詢問，為因應國際情勢跟國會外交未來處境，立法院有無相關因應計畫，以及未來是否增設單位做相關業務。

林志嘉說，現在大家發覺立法院對國會外交這塊愈來愈重，但立法院沒有專責單位，「我們認為應必須提出立法院組織法修正的意見跟構想」，提供給立委參考，並請立委提案。

林志嘉表示，立法院的構想是希望成立國際事務處、有專責人員，硬體方面則會找一個具體場所，選後將與立委溝通。（編輯：翟思嘉）1111117