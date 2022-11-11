斯洛伐克國會委員會通過決議 支持台灣參與UNFCCC

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（中央社台北11日電）配合「聯合國氣候變化網要公約第27屆締約方大會」（UNFCCC COP27）舉行，斯洛伐克國會外交委員會通過支持台灣參與UNFCCC的決議文，並送外交部參酌辦理，再次以具體行動展示對台灣參與國際組織的支持。

根據台灣駐斯洛伐克代表處新聞稿，決議文指出，世界面臨嚴峻氣候挑戰，必須以決心和能力應對極端氣候造成的災難，認同台灣宣布於2050年淨零排碳的行動計畫，以因應全球氣候危機。

決議文說，斯洛伐克國會瞭解台灣被排除在聯合國氣候變化網要公約體制之外，無法分享資源、專業知識和寶貴經驗，以達成與全球共同實現零排放的世界願景，因此全力支持台灣專業、務實及建設性的參與UNFCCC。

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台灣駐斯洛伐克代表李南陽表示，台灣是全球第16大經濟體，有意願也有能力和國際夥伴並肩合作，共同實踐淨零轉型全球氣候行動，確保世代擁有永續環境。李南陽感謝今年斯洛伐克對台灣參與國際組織，展現前所未有的支持力道。

斯國國會外交、歐洲及衛生委員會今年稍早已陸續通過決議支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）等4項決議案，充分顯現斯洛伐克與台灣共享民主與人權價值，是台灣在中歐重要的伙伴及國際上的好朋友。（編輯：林憬屏）1111111