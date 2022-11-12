促各國力抗氣候變遷 拜登：美國有望成功削減碳排

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美國總統拜登（後）11日在氣候峰會表示，美國將如預期縮減碳排放量。（圖取自twitter.com/POTUS）

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（中央社埃及夏姆錫克11日綜合外電報導）美國總統拜登今天在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）中宣誓，說美國有望達成減碳目標，敦促各國加緊努力，以避免災難性的全球暖化現象發生。

法新社報導，拜登在為期2週的COP27會議期間發表22分鐘談話。他結束在埃及的數小時訪問後，將前往亞洲參加東南亞國家協會（ASEAN）與20國集團（G20）領導人峰會。

拜登宣揚美國通過一項規模達3690億美元（約新台幣11.5兆元）、要綠化美國經濟的巨額支出計畫，並宣稱這是一項能為美國及全球樹立「轉型典範」的成就。

拜登說：「氣候危機攸關人類安全、經濟安全、環境安全、國家安全，和地球的存亡。」他表示，美國在2030年前「將達成」碳排量比2005年程度減少50%至52%的目標。

拜登也宣布加強減少甲烷排放的計畫，將藉由阻止化石燃料外洩，並針對可信第三方通報的外洩事件，要求企業採取行動。甲烷是全球暖化的元凶之一。

他表示：「想永久扭轉排放趨勢，各國都需加把勁。在這場集會上，我們必須更新並提升我們的氣候雄心…美國已採取行動，各位都必須採取行動，這是全球領袖的義務與責任。」

拜登政府已公布相關計畫，要求聯邦政府承包商須根據「巴黎協定」（Paris Agreement）減少排放。

俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升，也令人憂心遏制氣候變遷一事在許多國家的優先要務清單中重要性降低。拜登指出，俄烏戰爭只會加強世界擺脫對化石燃料依賴的急迫性。

拜登發表談話期間一度被一小群示威者打斷，他們大吼並試圖拉起布條抗議化石燃料，隨後被保全帶離現場。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111112