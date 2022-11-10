美氣候特使：美中氣候談判會議因裴洛西訪台取消

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（中央社埃及夏姆錫克9日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞（John Kerry）表示，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月初訪台後，美中外交關係急凍，與中國在氣候議題上的往來尚未恢復正常運作。

路透社報導，凱瑞也說，有一場在聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）登場前的「重要談判會議」被取消。

COP27峰會由埃及主辦，凱瑞在彭博（Bloomberg）的會外活動上說：「我們已進行一些非正式會談，但目前還沒有展開任何正式談判。」

「我們原本準備在夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）展開重要談判會議，但訪台之行確實打斷了談判。」

裴洛西訪台後，中國宣布暫停與美國就氣候議題進行的所有對話。美中去年才在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26公布一項就氣候變遷展開合作的協議。

凱瑞今天在另一場會議中表示，與中國合作是將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度以內的關鍵，並重申需要與北京合作減少甲烷排放。

中國氣候變化事務特使解振華今天說，裴洛西訪台「傷害中國人民感情」，但中方與美國代表仍持續進行非正式磋商和私人聯繫。

他說：「大門完全被（美國）關上，是我們中國一直試圖要打開大門。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111110