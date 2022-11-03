美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）「紐約時報」作家佛里曼指出，在未來歷史學家眼中，2022年最重大事件或許是中國結束過去40年與西方經濟整合；在美中關係上，有4項趨勢顯示中國走錯路，以致失去美國支持。

佛里曼（Thomas Friedman）撰文說，當未來歷史學家回顧2022年最重大事件時，會有很多選擇。

是全球第6大經濟體英國2020年不計代價退出歐盟間接導致崩潰嗎？還是俄羅斯總統蒲亭試圖將烏克蘭從地圖上抹去的瘋狂之舉，讓俄國與西方脫鉤，重創全球能源與糧食市場？抑或是美國共和黨幾乎全面感染川普否認2020年大選結果的謊言，侵蝕我們和平、合法轉移政權能力這項民主最寶貴的資產？

又或者是在習近平掌權下，中國經濟結束過去40年來與西方世界的穩定整合？紐時北京分社社長布瑞薛（Keith Bradsher）以縮寫字首ABC，形容美中整合年代落幕。他說西方跨國企業如今考慮在何處設新廠時，打的都是ABC策略，也就是「除了中國，哪都行」（Anywhere But China）。

佛里曼說，他的選擇是「中國出走」（Chexit）。

40年來，美中經濟整合大大造福許多美國消費者，這雖導致部分美國人失業，但也為其他人帶來新的出口機會，同時協助數億中國人脫離赤貧，此外也抑制了通貨膨脹，並竭力防止任何大國發生戰爭。

整體來說，我們會懷念那個已經逝去的時代，因為未來的世界將不那麼繁榮，不那麼整合，地緣政治也不那麼穩定。

美國雜誌「紐約客」（The New Yorker）中國問題專家歐逸文（Evan Osnos）10月指出：「2012年，40%的美國人對中國持負面看法；根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查，這個數字如今已超過80%。」

佛里曼說，在美中關係惡化上，美國並非責無旁貸，但中國的責任要大得多。

自二戰以來，美國從未有地緣政治對手，能在經濟及軍事方面幾乎與美國旗鼓相當。美方從未對北京崛起感到自在，特別是因為中國崛起並非來自石油，而是來自儲蓄、苦幹以及自我努力。換句話說，中國人願意自我犧牲，成就國家民族的偉大，並強調教育與科學，正是美國人過去那一套。

而中國是如何失去美國支持，得先問問北京：「你們曾經不費吹灰之力，就擁有在華盛頓規模最大且最有力的遊說團體，如今怎把一切搞砸了？」

佛里曼說，他指的是「美中貿易全國委員會」及「中國美國商會」。這些代表美國大型跨國公司的產業組織近40年來積極遊說，主張美方加強與中國貿易、促進美中雙向投資會是雙贏，「中國歐盟商會」也是如此。

但如今上述遊說團體多半保持沉默。

究竟發生了什麼事？佛里曼說，有4項趨勢造就了這種結果。

第1個趨勢始於2003年，中國2001年加入世界貿易組織（WTO）並獲得進入西方市場的巨大免關稅或低關稅待遇時，曾承諾會簽署一項有關政府採購的附屬協議，以減少對外國供應商的歧視，卻從未做到，反而持續操控國營企業，給予補貼，同時放任中國企業複製或剽竊西方國家企業的智財權，並利用受保護的國內市場把事業做大，然後與那些外國企業在中國國內及海外競爭。

第2個趨勢可以追溯到1989年天安門事件之後，當時中共領導階層設法以超級民族主義壓制中國年輕人對民主的渴望。

第3個趨勢是中國採取更加挑釁的外交政策，試圖在整個南海確立主導地位，讓日本、韓國、越南、印度及台灣等近鄰感到恐懼。

第4、也是最令人厭惡的趨勢是，中國未進口西方製造的有效疫苗來遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，而是執意實施「清零」政策，利用封城及監控國家的所有新工具，包括無人機、臉部辨識系統、無所不在的閉路電視攝影機、手機追蹤等，甚至鎖定到餐廳用餐的民眾，要求他們出示二維碼供掃描和記錄。

佛里曼說，這感覺像是習近平在防堵疫情的同時，一併防止人民追求自由的策略。

他說，習近平未能掌握半導體和mRNA疫苗等21世紀最先進的技術，這些都仰賴龐大且複雜的全球供應鏈，需要合作夥伴之間的大量合作和信任，這正是習近平過去10年揮霍殆盡的東西。

習近平深信中國在每一件事上都能獨步全球，就像是相信中國籃球隊總能擊敗世界全明星籃球隊；佛里曼對此半信半疑且感憂心。

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他承認自己不喜歡用「中國」這個詞，而是傾向使用「世上說中文的1/6人類」，因為這樣才能呈現問題規模之大。

佛里曼在文末表示，他希望看到中國蓬勃發展，這對世界而言是好事，但中國人如今正走在錯誤的道路上。中國目前仍持有近1兆美元美國國債，當1/6人類在如今仍高度相連的世界中拐錯了彎，每個人都將感同身受他們的痛苦。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111103