UN氣候峰會 專家：俄烏戰爭排碳使地球受創嚴重

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聯合國氣候峰會在埃及舉行。專家指出，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭不僅讓民眾付出慘痛代價，也對地球環境造成沉重打擊。圖為10月31日基輔遭俄羅斯飛彈襲擊，城市郊區冒出濃煙。（路透社）

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（中央社夏姆錫克10日綜合外電報導）專家們在埃及舉行的聯合國氣候峰會指出，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭不僅讓民眾付出慘痛代價，也對地球環境造成沉重打擊。

全球領袖齊聚埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），舉行聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）峰會。

法新社報導，烏克蘭戰爭導致大量溫室氣體排放，從柴油動力戰車、戰鬥機和飛彈對城市的轟炸，還有森林大火及大量難民潮，這些都產生碳排放。

蘇黎世大學（University of Zurich）國際氣候政策研究小組負責人麥可洛瓦（Axel Michaelowa）表示：「這是排放量很大的領域，沒人真正處理過這個問題。」

專家們指出，除了如此巨大的全球衝擊外，戰爭及和平時期的軍隊實際碳足跡也是很龐大；但專家坦承，迄今為止他們缺乏準確的數據。

根據上週發表在「自然」（Nature）期刊上的一篇評論，世界各地軍隊對於全球暖化的排放量，估計占全球總量的1%到5%之間。

假設美國軍隊是一個國家，將擁有全球最高的人均排放量，每人的二氧化碳當量高達42公噸。

烏克蘭已開始計算俄羅斯2月24日侵略烏國以來，直接和間接造成的相關排放量。

根據「戰爭溫室氣體核算倡議」（Initiative on GHG Accounting of War），建築物、森林和田野的火災已將2380萬公噸二氧化碳當量排入天空，而戰鬥本身就高達890萬公噸。

根據這項倡議，已經打了8個月的烏克蘭戰爭，直接產生的碳排總量將近8300萬公噸，相較之下，荷蘭全國同樣期間的所有來源碳排量約為1億公噸。

刊登於「自然」期刊的這篇評論，作者群認為現在是解決這項問題的時候了。

他們質疑寫道：「為何政府間氣候變遷專家小組（Intergovernmental Panel on Climate Change）和聯合國氣候峰會的報告，對軍事碳排放保持沉默？」（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1111111