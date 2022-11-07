UN秘書長COP27示警：我們正走向極端氣候地獄之路

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聯合國秘書長古特瑞斯7日在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）致詞。（路透社）

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（中央社埃及夏姆錫克7日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯今天在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）致詞指出，各國面臨嚴峻抉擇，現在必須致力減少排放，否則後代子孫註定陷入氣候災難。

路透社報導，正為俄烏戰爭、飆升的通貨膨脹和能源短缺所擾的各國政府，將就如何去避免氣候變遷造成的最嚴重影響，展開兩週談判。古特瑞斯（Antonio Guterres）上述談話試圖為這場聚會定下緊迫基調。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議在埃及展開，古特瑞斯告訴齊集紅海度假勝地西奈半島夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）的各國代表：「人類可以選擇合作或毀滅。」從英國首相到沙烏地阿拉伯領袖的多位領導人預定今天稍後發表演說。

古特瑞斯呼籲舉世最富和最窮國家達成協定，以加速從化石燃料轉型，同時加速提供資金以確保窮國能夠降低排放並因應已經發生的暖化所帶來無可避免的衝擊。

他說：「全球最大的兩個經濟體美國和中國尤其有責任共同致力達成這項協定。」

古特瑞斯要求與會各國同意於2040年之前逐步淘汰煤炭的使用，經濟合作暨發展組織（OECD）國家更必須提前於2030年達標。煤炭是碳密度最高燃料之一。

他強調，儘管氣候談判已經進行數十年，由於各國動作過於緩慢或不願意採取行動，拯救地球免於過度暖化的進展不足。

「溫室氣體排放與日俱增，全球氣溫持續上升，我們的地球正快速接近氣候混亂不可逆轉的臨界點。我們腳踩著油門，正駛向極端氣候地獄之路。」

2015年巴黎氣候協定簽署國矢言達成將全球升溫控制在比工業革命前的水準高出攝氏1.5度以內的長期目標，科學家已經將此定為避免災難性氣候變遷的上限。

古特瑞斯表示，想要維繫實現此一目標的希望於不墜，意味須於2050年之前達成全球淨零排放。「若無法達成『氣候團結公約』（Climate Solidarity Pact），就剩下『集體自殺公約』（Collective Suicide Pact）」。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111107