面臨減排與金援要求 COP27與會領袖壓力大

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（中央社埃及夏姆錫克7日綜合外電報導）全球領導人今天齊聚埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），準備就氣候變遷展開討論，他們也面臨加強減排和為已受氣候變遷影響的發展中國家提供財務援助的沉重壓力。

近100位國家元首和政府首長將在今天和明天的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）峰會中發表談話。然而全球最大溫室氣體排放國中國國家主席習近平並未出席峰會，美國總統拜登則將於8日的期中選舉落幕後前來。

法新社報導，COP27峰會召開之際，各國正面臨日益嚴重的自然災害，僅今年內就有數千人失去生命，相關損失金額高達數十億美元。

在昨天的開幕式上，COP27官員敦促各國政府，儘管面臨烏克蘭戰爭引發經濟危機、能源形勢嚴峻、通膨飆升和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延的狀況，各國仍應繼續努力應對氣候變遷。

聯合國主管氣候變遷事務高階官員斯帝爾（Simon Stiell）在記者會上表示，我們「擔心其他要項取得優先處理地位。（我們）擔心又晚了一天、一週、一個月，或是一年，因為我們不能再浪費時間」。

斯蒂爾指出，去年COP26在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行後，今年194個成員國中只有29個依要求提出改進版氣候計畫。

據報導，世界最晚必須在2030年將溫室氣體排放量減少45%，才能在本世紀末將全球升溫幅度控制在較19世紀下半葉高出攝氏1.5度內。

然而，根據近日公佈的最新研究結果，依目前趨勢看來，到2030年，碳污染將增加10%，地球表面在本世紀末也將升溫攝氏2.8度。

另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室表示，馬克宏今天將與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在峰會場邊會面，這是蘇納克上任以來首度與馬克宏會談。

馬克宏今天在COP27會談前，也敦促美國、中國和其他非歐洲富裕國家支付應付份額的補償金，以協助較貧窮國家應對氣候變遷。

馬克宏告訴場邊的法國和非洲氣候倡議人士，「我們需要美國和中國加強努力」，包括減排措施和財務援助。

他強調：「歐洲國家正在支付（補償金），我們是唯一支付的人。」

馬克宏呼籲：「必須對富裕的非歐洲國家施加壓力，告訴他們，你們也必須支付應付份額。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1111107