美公布計畫 企業買排放額助開發中國家能源轉型

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（中央社埃及夏姆錫克/布魯塞爾9日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天公布計畫，由富裕國家的企業購買溫室氣體減量額度（carbon credits），以資助開發中國家擺脫燃煤發電。

路透社報導，凱瑞在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上說，微軟公司和百事公司（PepsiCo）都將參與這項計畫，一些國家和環保團體也都給予支持；然而化石燃料企業將被排除在外。

此外法新社報導，歐洲聯盟會員國與歐洲議會議員已就如何分攤減少溫室廢氣排放量的努力，達成了協議。

歐盟計畫最遲到2030年，將道路交通、建築物取暖、農業、輕工業和廢棄物處理所排放的廢氣量，較1990年減少40%。

但並非所有會員國必須達成的目標都一樣，在埃及現正主辦聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議的同時，歐盟各國官員和歐洲議會議員7日在比利時布魯塞爾開會，以分攤任務。

各國依據人均GDP及所提議的成本效益，各自達成不同目標。

最低目標是保加利亞，特定產業必須減少10%溫室廢氣排放量，至於丹麥、德國、芬蘭和瑞典則須減少一半。（譯者：張佑之/核稿：楊昭彥）1111109