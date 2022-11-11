土耳其代表投書媒體：台灣願與國際落實淨零排放

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡11日專電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議正於埃及召開，駐土耳其代表黃志揚投書土耳其媒體表示，台灣身為國際社會負責任的一員，願意也有能力與國際夥伴合作，共同落實淨零轉型，為下一代打造永續環境。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天以全版刊登黃志揚投書指出，「每日晨報」10月21日一篇以「土耳其預計今年頒布氣候法」為題的報導提到，土國正考慮落實全面法規因應氣候變遷外，國會也將在今年通過氣候法。

黃志揚表示，顯然，氣候變遷逐漸對世界構成生存威脅，並為永續發展帶來不確定性。身為地球村一員，台灣長期致力減少排放溫室氣體，並與全球齊力，將地球升溫控制在比工業革命前高攝氏2度，並進一步使升幅降至1.5度內。

他說，歐盟（European Union）率先於2019年提出歐洲綠色協議，2050淨零排放因此成為逾136國的新興目標。為因應全球氣候變遷，台灣總統蔡英文2021年4月22日，也就是在當年的地球日宣布，台灣正在規劃於2050年達成淨零排放的路徑。今年3月，行政院公布具體做法。

黃志揚舉例，台灣修正通過「溫室氣體減量及管理法」，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也提供減少碳排的經濟誘因。此舉促進低碳、綠色成長，並有助於使國家氣候立法及治理基礎更完善。

文章指出，台灣是全球第21大經濟體及主要半導體製造地，在全球供應鏈中扮演要角，高科技領域更是如此。然而，有經濟活動之處，就有溫室氣體排放問題。

黃志揚表示，企業為尋求平衡，降低對環境的影響，不斷引進新技術、新模式，並推動全球節能減少碳排放。在公、私部門努力下，台灣2005年至2020年的國內生產毛額（GDP）成長79%，溫室氣體排放強度減45%，顯示經濟成長已與溫室氣體排放脫鉤。

黃志揚說，土耳其國會2021年批准「巴黎協定」後，持續加快因應氣候變遷的腳步。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同年10月11日更宣布成立專責處理氣候變遷的部會，並將環境及城市化部更名為「環境、城市規劃暨氣候變遷」部，體現政府處理氣候危機的意願及決心。

他指出，土耳其第一夫人艾米內（Emine Erdogan）及聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也簽署善意文件（goodwill document），擴展土耳其「零廢棄物計畫」（Zero Waste Project）範圍至全球，以減少不可回收廢棄物，這些做為應該受到讚譽及鼓勵。

黃志揚表示，台灣和土耳其都將永續發展環境及降低氣候變遷影響視為關鍵國家議題，因此雙邊不僅透過台灣商業—歐銀合作基金（Taiwan Business-EBRD Cooperation Fund）於土耳其首都安卡拉及第一大城伊斯坦堡兩地推動綠色城市永續發展計畫，台灣2021年還與土國農業及森林部合作，在卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）種下3萬株土耳其松幼苗，協助因應氣候變遷現象帶來的問題。

他說，台灣因政治因素被排除在國際組織外，無法實質參與全球氣候議題討論，因此不易掌握最新動脈，妥善推動相關作業，這將造成全球氣候治理的「空白」。

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黃志揚表示，台灣獨立能源有限，經濟體系以外貿為導向，如果無法與巴黎協定國際合作機制對接，不僅影響台灣產業綠化的進程，也不利國際供應鏈穩定及實現淨零排放的全球共同目標。

他指出，世界已經開始朝淨零排放轉型。然而，正如國際能源總署（International Energy Agency）於最新年度報告中所指，全球廢氣排放量將在2025年達到高峰。一份新的聯合國氣候變遷報告也表示，現行減少全球溫室氣體的努力，仍不足在本世紀末將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內，這代表還需要投入更多的努力因應氣候變遷，並邀請更多國家加入。（編輯：黃自強/周永捷）1111111