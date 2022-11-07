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埃及氣候峰會場邊 馬克宏蘇納克將首度會談

2022/11/7 08:41（11/7 08:59 更新）
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室表示，馬克宏明天將與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聯合國氣候峰會場邊見面，這是蘇納克上任以來首度與馬克宏會談。

法新社報導，馬克宏和蘇納克等數十位國家元首與政府領袖將齊聚埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh），參與今天展開的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）。

馬克宏和蘇納克上個月底通過電話，唐寧街表示，雙方已同意加強合作，以防止非法移民越過英吉利海峽。

唐寧街表示，蘇納克強調「要讓人口販子完全不可藉由英吉利海峽偷渡，這對兩國都很重要」。

今年已有3萬7570人乘坐小船橫渡英吉利海峽前往英格蘭，人數創紀錄。此事為英國政府帶來了重大政治難題，英國政府曾承諾在脫離歐洲聯盟（EU）後加強邊境管控。英國政府指責法國在阻止移民越境方面做得不夠，倫敦和巴黎當局之間緊張隨之升高。

英國「週日郵報」（Mail on Sunday）報導，蘇納克政府希望在「未來數週內」與法國簽署跨海峽合作協議。

「泰晤士報」（The Times）上月引述政府消息來源報導，蘇納克希望與法國訂定更嚴格的協議草案條款，讓內容「更具雄心」。

報導說，蘇納克希望這項協議草案，內容要包含法國至少要派一定數量的人員在海灘巡邏。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111107

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