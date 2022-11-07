COP27埃及登場 外交部推音樂短片爭取國際挺台[影]

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）COP27昨起在埃及登場，外交部表示，為爭取更多國際友台聲量，外交部推出「綠色通道」音樂短片，向國際社會傳達台灣承諾，並呼籲「聯合國氣候變化綱要公約」接納台灣參與。

外交部發布新聞稿指出，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27） 6日至18日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場，外交部推出「綠色通道」（Pathway to Net-Zero）音樂短片，向世界宣傳台灣。

外交部表示，影片透過舞者走訪台灣綠建築、太陽能、風力、水力發電廠等設施，向國際社會傳達台灣承諾並積極實踐「2050淨零排放」目標，同時呼籲UNFCCC珍視台灣推動減碳的決心與貢獻，接納台灣的參與。

片中舞者走訪地點，包括台灣綠建築台北101及日月潭向山遊客中心，森林減碳的玉山國家公園和溪頭自然教育園區，福德坑能源之丘太陽能電廠及綠色循環工廠，由後龍好望角遠眺風能發電，並騎乘淨零碳排的電動機車及電動巴士，呈現台灣作為負責任的地球公民，積極實踐永續發展的日常生活。

影片片尾帶出結合綠葉OK手勢與循環永續符號的推案主視覺，傳遞台灣邁向「2050淨零排放」的決心，並將與世界連結，一起關注地球永續環境。

外交部表示，全片展現台灣為減緩溫室氣體排放積極做出努力與貢獻，呼籲UNFCCC重視與台灣的夥伴關係，接納台灣參與全球淨零排放相關的會議、機制及活動。

綠色通道音樂短片除配製中、英文字幕外，外交部也製作日、德、法、西、葡、阿、烏、越、泰及印尼文等12種語言字幕向全球播放。可透過外交部官方臉書粉絲專頁連結及推特帳號，也可在「潮台灣」YouTube頻道及「潮台灣」臉書專頁觀賞。（編輯：張均懋）1111107