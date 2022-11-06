世界氣象組織報告示警：氣候變遷正在加速

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（中央社埃及夏姆錫克6日綜合外電報導）聯合國世界氣象組織今天表示，如果2022年的相關預測維持不變，最近8年中的每一年都將比2015年之前的任何一年都熱。報告警告，全球氣候變遷的速度正在加快。

法新社報導，在聯合國COP27氣候峰會在埃及召開之際，世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）發布的這份報告稱，海平面上升、冰河融化、暴雨、熱浪以及它們所造成傷亡慘重的災難都在加速發生。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「隨著COP27會議召開，我們的星球正在發出求救信號。」他並將世界氣象組織的報告描述為「氣候混亂的編年史」。

報告顯示，自19世紀末以來，地球溫度已升高攝氏1.1度以上，其中大約一半升溫發生在過去30年內。

世界氣象組織報告指出，自19世紀末以來，地球溫度已升高攝氏1.1度以上，其中大約一半升溫發生在過去30年內。（圖取自twitter.com/UN）

COP27近200個與會國家的代表設下將氣溫升高幅度控制在攝氏1.5度以內的目標，但一些科學家認為這個目標現在已達不到。

儘管自2020年以來受到反聖嬰現象（La Nina）影響，大氣層溫度下降，但今年仍將成為有紀錄以來第5或第6溫暖的年份。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「變暖程度越大，影響越嚴重。」

海洋表層水吸收超過90%人類碳排放所累積的熱量，在2021年達到創紀錄高溫，過去20年內變暖的速度特別快。

海洋熱浪也在上升，對珊瑚礁以及食物和生計仰賴它們的5億人口造成毀滅性後果。報告稱，55%海洋表面在2022年至少經歷過一次海洋熱浪。

而受到冰層（ice sheet）和冰河融化的影響，海平面上升速度在過去30年增加一倍，威脅低窪沿海地區的數千萬人。

英國南極勘測（British Antarctic Survey）科學負責人梅瑞迪斯（Mike Meredith）稱：「這份報告裡的訊息可說糟到無以復加。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111106