尼羅河面臨乾枯風險 從源頭到入海口都敲警鐘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全球第一長河尼羅河恐日薄西山。法新社報導，根據聯合國的預測，非洲東部出現數起乾旱，尼羅河的流量可能會驟減70%。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇丹阿提2日綜合外電報導）埃及法老王將尼羅河當作神膜拜，視之為永無止境孕育生命的甘泉，但在人為氣候變遷、汙染與開發構成生存壓力下，這條全球第一長河已日薄西山。

法新社報導，全球有5億人口仰賴尼羅河維生，尼羅河全長6500公里，如今每一處都響起了警鐘。

從埃及到烏干達，法新社採訪團隊走訪當地，評估尼羅河河水流量減少的程度。尼羅河流域面積相當於非洲大陸的1/10。

站在地中海入海口，穆罕默德（Sayed Mohammed）眼睜睜看著埃及肥沃的尼羅河三角洲消失殆盡。在蘇丹，同為農夫的卓馬（Mohammed Jomaa）擔憂無法順利收成農作物。

而在烏干達受到威脅的尼羅河源頭，水力發電量變得愈來愈少，當地居民卡雷瑪（Christine Nalwadda Kalema）無電可用，無法替她以泥土與荊棘蓋成的房屋提供照明。

17歲的卓馬說：「尼羅河對我們而言是最重要的資源。」他的家族在哲吉拉州（Gezira）阿提（Alty）肥沃的尼羅河岸靠著種植農作物維生，他是繼承家業的最新一代。

他說：「我們當然不希望有任何變化。」

但尼羅河不再是神話中不受擾動的河流。半個世紀以來，尼羅河的流量從每秒3000立方公尺減至2830立方公尺，而且還會變得更糟。

根據聯合國最嚴峻的預測，由於非洲東部出現數起乾旱，尼羅河的流量可能會驟減70%。

過去60年來，地中海每年吞噬35到75公尺的尼羅河三角洲。聯合國擔憂，即使海平面僅上升1公尺，這塊極為肥沃的地區有1/3可能消失，迫使900萬人搬離家園。

曾為麵包籃的尼羅河三角洲，現在成了地球上第3大最容易受到氣候變遷衝擊的區域。

維多利亞湖（Lake Victoria）是繼雨水後尼羅河的最大河水來源，現在也可能因為乾旱、蒸發與地軸緩慢傾斜而乾枯。

隨著這類嚴峻情景即將發生，各國政府想方設法趕緊攔截尼羅河河水，但專家們說，建設水壩只會讓災難加速到來。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1111102