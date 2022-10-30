氣候難民暴增中東北非最慘 數百萬人恐流離失所

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（中央社開羅29日綜合外電報導）降雨量少、熱浪肆虐和乾旱加劇，讓中東成為世界上水資源最緊張的地區，恐有數以百萬計人因氣候變遷而流離失所。

法新社報導，埃及農民聯合會會長薩達姆（Hussein Abu Saddam）告訴法新社，他親眼目睹氣候造成的農村人口外流。他說，由於新的氣候相關危害，例如「新寄生蟲的出現」，世上最不毛國家之一埃及的農業利潤變得更低。

「農村年輕人紛紛移居海外，或到大城市從事工業工作。」

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）：「大約90%難民來自最脆弱、最難以適應氣候變遷衝擊的國家。」

國際移民組織（IOM）副主任波普（Amy Pope）告訴法新社：「如果人們不能耕種、不能工作、找不到食物，那麼他們除了流離失所別無選擇。」

她說，2021年，自然災害迫使「近300萬人」離開在非洲和中東的家園，「而且情況只會變得更糟」。

研究人員預測，埃及本已相當緊繃的農業部門，到2060年可能萎縮多達47%。

世界銀行（World Bank）估計，如果不採取任何預防措施，到2050年，全球將有2.16億人因氣候變遷而在國內流離失所，其中包括北非的1930萬人。

根據歐洲地中海研究所（IEMed）數據，北非約有7%的 人口居住在海拔不到5公尺處，那裡人口稠密的海岸線是世上最受海平面上升威脅的地區之一。

由於海岸線受到影響，人口自然會聚集開羅、阿爾及爾（Algiers）、突尼斯（Tunis）、的黎波里（Tripoli）、卡薩布蘭加-拉巴特（Casablanca-Rabat）地區和丹吉爾（Tangier）等大城市。

但世界銀行警告說，這些「氣候移民的熱點」本身很容易受到海平面上升的影響。

例如，在埃及第二大城亞力山卓（Alexandria），如果海平面上升半公尺，將有200萬人（約占其居民的1/3）流離失所，21萬4000個工作流失。

在蘇丹，每年已有數百人在搶奪水和土地而爆發的部落衝突中死亡。10月南部青尼羅州（Blue Nile）爆發暴力事件，短短兩天內就有至少200人死亡。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）數據，世界上17個最缺水的國家，有11個位於中東或北非。

根據世界銀行數據，如果全球暖化「再高1度」且降雨量再減少10%，伊拉克有2成淡水可能消失，1/3農業用地可能無法灌溉，造成該國4200萬人口嚴重缺糧。

世界上最乾旱國家之一約旦，2021年不得不將其從以色列進口的水量增加1倍，被封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）多年來也一直處於缺水狀態。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111030