COP27峰會揭幕 氣候賠償首次列入議程

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（中央社埃及夏姆錫克6日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）今天在埃及揭幕，與會代表們同意討論富裕國家是否應該提供賠償給易受氣候變遷影響的窮國一事。

路透社報導，COP27主席、埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在開幕會議上說：「這首度在COP與巴黎協定（Paris Agreement）的正式議程上，為處理現存缺口、回應損失與損害所需的資金安排等緊迫議題，創造了一個制度上的穩定討論空間。」

這個項目今天被納入埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）峰會的議程，與此同時，全球各地的領袖陸續為了持續至18日的協商抵達現場。

預料COP27的緊張場面多半會跟損失與損害賠償有關，亦即由富裕國家提供資金給弱勢的低收入國家，後者不太需要為導致全球暖化的排放負責。

去年英國格拉斯哥（Glasgow）COP26峰會上，高收入國家阻撓設置損失與損害金援機構的提議，轉而支持一項針對金援的新3年對話。

蘇克里說，現在COP27議程納入損失與損害的討論，並不涉及義務，或是具有約束力的賠償，討論目的是在「不晚於2024年」的時限前產生一個確切的決定。

他說：「納入這次議程，反映出對氣候災害受害者的一種聲援。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111106