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COP27峰會埃及揭幕 上屆會議主席疾呼莫拖延行動

2022/11/6 19:29
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（中央社埃及夏姆錫克6日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）今天在埃及登場，過去一年屢見極端氣候災難，去年英國COP26會議的主席夏瑪疾呼警鐘頻響，世人不能再拖延行動。

法新社報導，過去幾個月氣候引發的災難在全世界奪走數千人命，造成數百萬人流離失所以及數以10億美元計的損失。例如巴基斯坦和奈及利亞大片地區遭大洪水侵襲，非洲和美國西部的旱災惡化，加勒比海地區頻見颶風肆虐，還有美歐澳三大洲出現空前熱浪。

這場氣候峰會在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）登場之際，除了氣候災難，世界還面臨俄羅斯在烏克蘭的戰爭，全球能源短缺，通貨膨脹率高漲，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續。

去年的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在英國舉行，上屆會議主席夏瑪（Alok Sharma）把主席位置移交給埃及時說：「雖然我很了解世界各國領袖今年面對各種優先要務待處理，我們一定要搞清楚：鑑於我們當前面臨的挑戰，無所作為是缺乏遠見的作法，只會延後氣候災難的來臨。」

他在開幕儀式致詞時又說：「這個世界和世界領袖還需要多少記警鐘呢？」（譯者：林治平）1111106

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議
英相蘇納克將出席COP27 籲全球領袖擺脫化石燃料
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